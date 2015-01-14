Преимущества

Мощный двигатель

Упрощенная пружина сцепления с повышенной надежностью

Продольная компоновка, уменьшающая ширину инструмента

Блокировка от случайного включения

Механический тормоз цепи

Натяжение цепи осуществляется безинструментальным способом

Автоматическая смазка цепи производится плунжерным насосом, расположенным в корпусе редуктора

Указатель уровня адгезионного масла

Крышка бачка для смазки цепи с выступами, облегчающими откручивание

Быстрая замена щеток

Зубчатый упор

Электрическая цепная пила Интерскол ПЦ-16/2000ТН позволяет пилить заготовки как в продольном, так и в поперечном направлениях. Не выделят вредных газов в атмосферу - она полностью экологична и с ней можно работать в закрытом помещении. Тормоз моментально останавливает пильную цепь при отскоке пилы от заготовки. Это обеспечивает безопасность оператора.