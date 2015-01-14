Электрическая цепная пила Интерскол ПЦ-16/2000ТН
Арт. Х145290
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|2000
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Длина шины, дюйм
|16
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Количество звеньев, шт
|57
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- Электрическая цепная пила Интерскол ПЦ-16/2000ТН позволяет пилить заготовки как в продольном, так и в поперечном направлениях. Не выделят вредных газов в атмосферу - она полностью экологична и с ней можно работать в закрытом помещении. Тормоз моментально останавливает пильную цепь при отскоке пилы от заготовки. Это обеспечивает безопасность оператора.
Преимущества
- Мощный двигатель
- Упрощенная пружина сцепления с повышенной надежностью
- Продольная компоновка, уменьшающая ширину инструмента
- Блокировка от случайного включения
- Механический тормоз цепи
- Натяжение цепи осуществляется безинструментальным способом
- Автоматическая смазка цепи производится плунжерным насосом, расположенным в корпусе редуктора
- Указатель уровня адгезионного масла
- Крышка бачка для смазки цепи с выступами, облегчающими откручивание
- Быстрая замена щеток
- Зубчатый упор