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Электрическая цепная пила Интерскол ПЦ-16/2000ТН
3.0
1
9 870 ₽
Электрические цепные пилы
    Электрическая цепная пила Интерскол ПЦ-16/2000ТН
    Арт. Х145290
    3.0
    1
    Электрическая цепная пила Интерскол ПЦ-16/2000ТН
    Электрическая цепная пила Интерскол ПЦ-16/2000ТН
    Электрическая цепная пила Интерскол ПЦ-16/2000ТН
    Электрическая цепная пила Интерскол ПЦ-16/2000ТН
    Электрическая цепная пила Интерскол ПЦ-16/2000ТН
    Электрическая цепная пила Интерскол ПЦ-16/2000ТН
      Электрическая цепная пила Интерскол ПЦ-16/2000ТН
      Электрическая цепная пила Интерскол ПЦ-16/2000ТН
      Электрическая цепная пила Интерскол ПЦ-16/2000ТН
      Электрическая цепная пила Интерскол ПЦ-16/2000ТН
      Электрическая цепная пила Интерскол ПЦ-16/2000ТН
      Электрическая цепная пила Интерскол ПЦ-16/2000ТН

      Электрическая цепная пила Интерскол ПЦ-16/2000ТН

      9 870 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х145290
      3.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		2000
      Длина шины, дюйм
      		16
      Количество звеньев, шт
      		57
      Все характеристики
      9 870 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрическая цепная пила Интерскол ПЦ-16/2000ТН  позволяет пилить заготовки как в продольном, так и в поперечном направлениях. Не выделят вредных газов в атмосферу - она полностью экологична и с ней можно работать в закрытом помещении. Тормоз моментально останавливает пильную цепь при отскоке пилы от заготовки. Это обеспечивает безопасность оператора.

        Преимущества

        • Мощный двигатель
        • Упрощенная пружина сцепления с повышенной надежностью
        • Продольная компоновка, уменьшающая ширину инструмента
        • Блокировка от случайного включения
        • Механический тормоз цепи
        • Натяжение цепи осуществляется безинструментальным способом
        • Автоматическая смазка цепи производится плунжерным насосом, расположенным в корпусе редуктора
        • Указатель уровня адгезионного масла
        • Крышка бачка для смазки цепи с выступами, облегчающими откручивание
        • Быстрая замена щеток
        • Зубчатый упор