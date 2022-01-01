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Пила электрическая Makita UC 3520А
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Электрические цепные пилы
    Пила электрическая Makita UC 3520А
    Арт. Х145208
    Пила электрическая Makita UC 3520А

      Пила электрическая Makita UC 3520А

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х145208

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Мощность, Вт
      		1800
      Длина шины, дюйм
      		14
      Класс товара
      		бытовой
      Количество звеньев, шт
      		52
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Цепная пила Makita UC3520A предназначена для распиливания древесины. Менять и натягивать цепь на пилу можно просто и быстро - без использования специальных инструментов. Рукоятки пилы покрыты резиновыми противоскользящими накладками - для комфортного удержания и уверенного управления

        Преимущества

        • Двойная защитная изоляция
        • Защита от случайного запуска
        • Тормоз двигателя мгновенно останавливает пильню цепь при выключении пилы из сети
        • Инерционный тормоз цепи срабатывает за 0.1 секунды
        • Автоматическая смазка цепи
        • Внешняя звездочка натяжителя - для облегчения установки цепи
        • Быстродействующее устройство натяжения цепи