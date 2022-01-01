Пила электрическая Makita UC 3520А
Арт. Х145208
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Мощность, Вт
|1800
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Длина шины, дюйм
|14
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Класс товара
|бытовой
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Количество звеньев, шт
|52
- Цепная пила Makita UC3520A предназначена для распиливания древесины. Менять и натягивать цепь на пилу можно просто и быстро - без использования специальных инструментов. Рукоятки пилы покрыты резиновыми противоскользящими накладками - для комфортного удержания и уверенного управления
Преимущества
- Двойная защитная изоляция
- Защита от случайного запуска
- Тормоз двигателя мгновенно останавливает пильню цепь при выключении пилы из сети
- Инерционный тормоз цепи срабатывает за 0.1 секунды
- Автоматическая смазка цепи
- Внешняя звездочка натяжителя - для облегчения установки цепи
- Быстродействующее устройство натяжения цепи