Пила электрическая Makita UC 3520А

Преимущества

Двойная защитная изоляция

Защита от случайного запуска

Тормоз двигателя мгновенно останавливает пильню цепь при выключении пилы из сети

Инерционный тормоз цепи срабатывает за 0.1 секунды

Автоматическая смазка цепи

Внешняя звездочка натяжителя - для облегчения установки цепи

Быстродействующее устройство натяжения цепи

Цепная пила Makita UC3520A предназначена для распиливания древесины. Менять и натягивать цепь на пилу можно просто и быстро - без использования специальных инструментов. Рукоятки пилы покрыты резиновыми противоскользящими накладками - для комфортного удержания и уверенного управления