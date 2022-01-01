Пила электрическая Makita UC 4020 А

Преимущества

Поперечно установленный мощный мотор

Пила отлично сбалансирована и удобна в обращении

Автоматическая смазка цепи

Дополнительный тормоз останавливает цепь при отключении питания

Удобная ручка

Натяжка цепи без специального ключа

Без кейса

Цепная электрическая пила Makita (Макита) UC4020A найдет применение и в быту, и в профессиональных мастерских. Она имеет достаточно длинную режущую гарнитуру (40 см) и подойдет для спиливания деревьев и для выполнения любых иных задач по уходу за деревьями или по их распиловке. Модель удобна, надежна и обладает набором защитных функций, делающих работу менее травмоопасной