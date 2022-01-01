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Пила электрическая Makita UC 4020 А
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Электрические цепные пилы
    Пила электрическая Makita UC 4020 А
    Арт. Х145209
    Пила электрическая Makita UC 4020 А
    Пила электрическая Makita UC 4020 А
    Пила электрическая Makita UC 4020 А
      Пила электрическая Makita UC 4020 А
      Пила электрическая Makita UC 4020 А
      Пила электрическая Makita UC 4020 А

      Пила электрическая Makita UC 4020 А

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х145209

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Мощность, Вт
      		1800
      Длина шины, дюйм
      		16
      Класс товара
      		бытовой
      Количество звеньев, шт
      		56
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Цепная электрическая пила Makita (Макита) UC4020A найдет применение и в быту, и в профессиональных мастерских. Она имеет достаточно длинную режущую гарнитуру (40 см) и подойдет для спиливания деревьев и для выполнения любых иных задач по уходу за деревьями или по их распиловке. Модель удобна, надежна и обладает набором защитных функций, делающих работу менее травмоопасной

        Преимущества

        • Поперечно установленный мощный мотор
        • Пила отлично сбалансирована и удобна в обращении
        • Автоматическая смазка цепи
        • Дополнительный тормоз останавливает цепь при отключении питания
        • Удобная ручка
        • Натяжка цепи без специального ключа
        • Без кейса