Пила электрическая Makita UC 4020 А
Арт. Х145209
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Япония
|
Мощность, Вт
|1800
|
Длина шины, дюйм
|16
|
Класс товара
|бытовой
|
Количество звеньев, шт
|56
- Цепная электрическая пила Makita (Макита) UC4020A найдет применение и в быту, и в профессиональных мастерских. Она имеет достаточно длинную режущую гарнитуру (40 см) и подойдет для спиливания деревьев и для выполнения любых иных задач по уходу за деревьями или по их распиловке. Модель удобна, надежна и обладает набором защитных функций, делающих работу менее травмоопасной
Преимущества
- Поперечно установленный мощный мотор
- Пила отлично сбалансирована и удобна в обращении
- Автоматическая смазка цепи
- Дополнительный тормоз останавливает цепь при отключении питания
- Удобная ручка
- Натяжка цепи без специального ключа
- Без кейса