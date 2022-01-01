Пила электрическая Makita UC3020A
Арт. 77777Х14536
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Мощность, Вт
|1800
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Длина шины, дюйм
|12
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Класс товара
|бытовой
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Количество звеньев, шт
|46
- Цепная электрическая пила Makita UC3020A – инструмент с поперечным расположением двигателя. Вес пилы всего 3.4 кг, а длина с шиной 73.6 см, такие компактные габариты делают пилу привлекательной для пользователей. Данная модель имеет достаточно высокую мощность и, при этом, низкий уровень шума и вибрации. Предусмотрена защита от непреднамеренного включения
Преимущества
- Двойная защитная изоляция
- Тормоз двигателя
- Не выделяет вредных выхлопов, что позволяет использовать пилу в помещении
- Цепь смазывается автоматически
- Легкое натяжение цепи без использования дополнительного инструмента