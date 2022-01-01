Пила электрическая Makita UC3020A

Преимущества

Двойная защитная изоляция

Тормоз двигателя

Не выделяет вредных выхлопов, что позволяет использовать пилу в помещении

Цепь смазывается автоматически

Легкое натяжение цепи без использования дополнительного инструмента

Цепная электрическая пила Makita UC3020A – инструмент с поперечным расположением двигателя. Вес пилы всего 3.4 кг, а длина с шиной 73.6 см, такие компактные габариты делают пилу привлекательной для пользователей. Данная модель имеет достаточно высокую мощность и, при этом, низкий уровень шума и вибрации. Предусмотрена защита от непреднамеренного включения