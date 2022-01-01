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Пила электрическая Makita UC3020A
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Электрические цепные пилы
    Пила электрическая Makita UC3020A
    Арт. 77777Х14536
    Пила электрическая Makita UC3020A

      Пила электрическая Makita UC3020A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х14536

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Мощность, Вт
      		1800
      Длина шины, дюйм
      		12
      Класс товара
      		бытовой
      Количество звеньев, шт
      		46
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цепная электрическая пила Makita UC3020A – инструмент с поперечным расположением двигателя. Вес пилы всего 3.4 кг, а длина с шиной 73.6 см, такие компактные габариты делают пилу привлекательной для пользователей. Данная модель имеет достаточно высокую мощность и, при этом, низкий уровень шума и вибрации. Предусмотрена защита от непреднамеренного включения

        Преимущества

        • Двойная защитная изоляция
        • Тормоз двигателя
        • Не выделяет вредных выхлопов, что позволяет использовать пилу в помещении
        • Цепь смазывается автоматически
        • Легкое натяжение цепи без использования дополнительного инструмента