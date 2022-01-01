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Пила электрическая Master-Yard 2040-16
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Электрические цепные пилы
    Пила электрическая Master-Yard 2040-16
    Арт. Х145342
    Пила электрическая Master-Yard 2040-16

      Пила электрическая Master-Yard 2040-16

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х145342

      Характеристики

      Производитель
      		Master-Yard
      Страна производства
      		Китай
      Мощность, Вт
      		2000
      Длина шины, дюйм
      		16
      Расположение двигателя
      		продольное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пила электрическая цепная Master-Yard (Мастер-Ярд) 2040-16" - идеальный инструмент, позволяющий максимально быстро и аккуратно выполнить работы в саду, на участке, в домашней мастерской. Инструмент прост в эксплуатации и техобслуживании, обеспечивает максимальную безопасность оператора.

        Преимущества

        • Высокая мощность двигателя - 2,0 кВт. Обеспечивает высокую скорость работы, позволяет справляться с твердой древесиной и ветками среднего размера
        • Поперечное расположение двигателя. Передает всю мощность мотора непосредственно на цепь, исключает потерю заявленной мощности. Электродинамический тормоз
        • Одно из существенных отличий этих пил - двигатель с электродинамическим тормозом (дополнительные тормозные катушки)
        • Тормоз практически мгновенно останавливает движение цепи, как только кнопка пуска была отпущена. Инерционный тормоз цепи
        • Останавливает цепь за доли секунды в случае срабатывания рычага тормоза. Обеспечивает максимальную безопасность оператора
        • Упор. Выполнен из металла Ведущая звезда и муфта из металла. Увеличивают срок службы и износостойкость пилы
        • Автоматический масляный насос. Обеспечивает оптимальную подачу масла на цепь. Малый вес
        • Позволяет использовать пилу людям разного возраста (от 18 лет) и пола
        • Тепловое реле. Обеспечивает защиту двигателя от перегрева
        • Масляный бачок со смотровым окошком
        • Облегчает контроль за уровнем масла
        • Фиксатор удлинителя в задней части рукоятки
        • Исключает отсоединение розетки удлинителя от вилки электропилы во время работы
        • Низкий уровень шума
        • Доставит минимум неудобств Вашим соседям