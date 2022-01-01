Пила электрическая Master-Yard 2040-16

Преимущества

Высокая мощность двигателя - 2,0 кВт. Обеспечивает высокую скорость работы, позволяет справляться с твердой древесиной и ветками среднего размера

Поперечное расположение двигателя. Передает всю мощность мотора непосредственно на цепь, исключает потерю заявленной мощности. Электродинамический тормоз

Одно из существенных отличий этих пил - двигатель с электродинамическим тормозом (дополнительные тормозные катушки)

Тормоз практически мгновенно останавливает движение цепи, как только кнопка пуска была отпущена. Инерционный тормоз цепи

Останавливает цепь за доли секунды в случае срабатывания рычага тормоза. Обеспечивает максимальную безопасность оператора

Упор. Выполнен из металла Ведущая звезда и муфта из металла. Увеличивают срок службы и износостойкость пилы

Автоматический масляный насос. Обеспечивает оптимальную подачу масла на цепь. Малый вес

Позволяет использовать пилу людям разного возраста (от 18 лет) и пола

Тепловое реле. Обеспечивает защиту двигателя от перегрева

Масляный бачок со смотровым окошком

Облегчает контроль за уровнем масла

Фиксатор удлинителя в задней части рукоятки

Исключает отсоединение розетки удлинителя от вилки электропилы во время работы

Низкий уровень шума

Доставит минимум неудобств Вашим соседям

Пила электрическая цепная Master-Yard (Мастер-Ярд) 2040-16" - идеальный инструмент, позволяющий максимально быстро и аккуратно выполнить работы в саду, на участке, в домашней мастерской. Инструмент прост в эксплуатации и техобслуживании, обеспечивает максимальную безопасность оператора.