Пила электрическая Master-Yard 2040-16
Арт. Х145342
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Мощность, Вт
|2000
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Длина шины, дюйм
|16
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Расположение двигателя
|продольное
- Пила электрическая цепная Master-Yard (Мастер-Ярд) 2040-16" - идеальный инструмент, позволяющий максимально быстро и аккуратно выполнить работы в саду, на участке, в домашней мастерской. Инструмент прост в эксплуатации и техобслуживании, обеспечивает максимальную безопасность оператора.
Преимущества
- Высокая мощность двигателя - 2,0 кВт. Обеспечивает высокую скорость работы, позволяет справляться с твердой древесиной и ветками среднего размера
- Поперечное расположение двигателя. Передает всю мощность мотора непосредственно на цепь, исключает потерю заявленной мощности. Электродинамический тормоз
- Одно из существенных отличий этих пил - двигатель с электродинамическим тормозом (дополнительные тормозные катушки)
- Тормоз практически мгновенно останавливает движение цепи, как только кнопка пуска была отпущена. Инерционный тормоз цепи
- Останавливает цепь за доли секунды в случае срабатывания рычага тормоза. Обеспечивает максимальную безопасность оператора
- Упор. Выполнен из металла Ведущая звезда и муфта из металла. Увеличивают срок службы и износостойкость пилы
- Автоматический масляный насос. Обеспечивает оптимальную подачу масла на цепь. Малый вес
- Позволяет использовать пилу людям разного возраста (от 18 лет) и пола
- Тепловое реле. Обеспечивает защиту двигателя от перегрева
- Масляный бачок со смотровым окошком
- Облегчает контроль за уровнем масла
- Фиксатор удлинителя в задней части рукоятки
- Исключает отсоединение розетки удлинителя от вилки электропилы во время работы
- Низкий уровень шума
- Доставит минимум неудобств Вашим соседям