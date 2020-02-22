Цепная электрическая пила Patriot ES 2216
Арт. Х145291
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Мощность, Вт
|2200
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Длина шины, дюйм
|16
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Количество звеньев, шт
|57
- Цепная электрическая пила Patriot ES 2216 - компактная электрическая цепная пила с металлическим упором, шиной и цепью Oregon для распиловки строительных материалов, древесины в закрытых помещениях и в саду. Мощный двигатель гарантирует высокую скорость распиловки древесины, а продольное расположение уменьшает поперечные габариты и позволяет проводить пиление в труднодоступных местах. Продолжительная работа обеспечивается благодаря малому весу пилы и низкому уровню шума. Для удобства работы в перчатках, рукоятки прорезинены. Техническое обслуживание почти не требуется, пильная цепь смазывается автоматически. Для безопасной работы пила оснащена тормозом цепи, предохранителем клавиши старта и щитком для защиты рук. На рукоятке скоба крепления сетевого кабеля.
Преимущества
- Шина и цепь Oregon
- Мощный двигатель
- Прорезиненные рукоятки
- Компактный размер
- Низкий уровень шума
- Тормоз цепи
- Плавный пуск
- Щиток защиты рук
- Отсутствие вредных выхлопов
- Минимальное техническое обслуживание