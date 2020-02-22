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Цепная электрическая пила Patriot ES 2216
5.0
2
Найти аналог
Электрические цепные пилы
    Цепная электрическая пила Patriot ES 2216
    Арт. Х145291
    5.0
    2
    Цепная электрическая пила Patriot ES 2216
    Цепная электрическая пила Patriot ES 2216
    Цепная электрическая пила Patriot ES 2216
    Цепная электрическая пила Patriot ES 2216
    Цепная электрическая пила Patriot ES 2216
    Цепная электрическая пила Patriot ES 2216
    Цепная электрическая пила Patriot ES 2216
      Цепная электрическая пила Patriot ES 2216
      Цепная электрическая пила Patriot ES 2216
      Цепная электрическая пила Patriot ES 2216
      Цепная электрическая пила Patriot ES 2216
      Цепная электрическая пила Patriot ES 2216
      Цепная электрическая пила Patriot ES 2216
      Цепная электрическая пила Patriot ES 2216

      Цепная электрическая пила Patriot ES 2216

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х145291
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Мощность, Вт
      		2200
      Длина шины, дюйм
      		16
      Количество звеньев, шт
      		57
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цепная электрическая пила Patriot ES 2216 - компактная электрическая цепная пила с металлическим упором, шиной и цепью Oregon для распиловки  строительных материалов, древесины в закрытых помещениях и в саду. Мощный двигатель гарантирует высокую скорость распиловки древесины, а продольное расположение уменьшает поперечные габариты и позволяет проводить пиление в труднодоступных местах. Продолжительная работа обеспечивается благодаря малому весу пилы и низкому уровню шума. Для удобства работы в перчатках, рукоятки прорезинены. Техническое обслуживание почти не требуется, пильная цепь смазывается автоматически. Для безопасной работы пила оснащена тормозом цепи, предохранителем клавиши старта и щитком для защиты рук. На рукоятке скоба крепления сетевого кабеля.

        Преимущества

        • Шина и цепь Oregon
        • Мощный двигатель
        • Прорезиненные рукоятки
        • Компактный размер
        • Низкий уровень шума
        • Тормоз цепи
        • Плавный пуск
        • Щиток защиты рук
        • Отсутствие вредных выхлопов
        • Минимальное техническое обслуживание