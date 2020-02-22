Преимущества

Шина и цепь Oregon

Мощный двигатель

Прорезиненные рукоятки

Компактный размер

Низкий уровень шума

Тормоз цепи

Плавный пуск

Щиток защиты рук

Отсутствие вредных выхлопов

Минимальное техническое обслуживание

Цепная электрическая пила Patriot ES 2216 - компактная электрическая цепная пила с металлическим упором, шиной и цепью Oregon для распиловки строительных материалов, древесины в закрытых помещениях и в саду. Мощный двигатель гарантирует высокую скорость распиловки древесины, а продольное расположение уменьшает поперечные габариты и позволяет проводить пиление в труднодоступных местах. Продолжительная работа обеспечивается благодаря малому весу пилы и низкому уровню шума. Для удобства работы в перчатках, рукоятки прорезинены. Техническое обслуживание почти не требуется, пильная цепь смазывается автоматически. Для безопасной работы пила оснащена тормозом цепи, предохранителем клавиши старта и щитком для защиты рук. На рукоятке скоба крепления сетевого кабеля.