Преимущества

Шина и цепь Oregon

Прорезиненные рукоятки

Малый вес

Компактный размер

Низкий уровень шума

Тормоз цепи

Щиток защиты рук

Отсутствие вредных выхлопов

Минимальное техническое обслуживание

Цепная электрическая пила Patriot ESP 1816 - компактная электрическая цепная пила с металлическим упором, шиной и цепь Oregon. Подходит для распиловки строительных материалов, древесины в закрытых помещениях и в саду. Производительный двигатель гарантирует высокую скорость распиловки древесины среднего диаметра. Продолжительная комфортная работа обеспечивается благодаря малому весу пилы и низкому уровню шума. Для удобства работы в перчатках, рукоятки прорезинены. Техническое обслуживание практически не требуется, пильная цепь смазывается автоматически. Для безопасной работы пила оснащена тормозом цепи, предохранителем клавиши старта и щитком для защиты рук. На рукоятке предусмотрена скоба крепления сетевого кабеля.