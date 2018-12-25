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Цепная электрическая пила Patriot ESP 1816
5.0
5
Найти аналог
Электрические цепные пилы
    Цепная электрическая пила Patriot ESP 1816
    Арт. Х145360
    5.0
    5
    Цепная электрическая пила Patriot ESP 1816
    Цепная электрическая пила Patriot ESP 1816
    Цепная электрическая пила Patriot ESP 1816
      Цепная электрическая пила Patriot ESP 1816
      Цепная электрическая пила Patriot ESP 1816
      Цепная электрическая пила Patriot ESP 1816

      Цепная электрическая пила Patriot ESP 1816

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х145360
      5.0
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Мощность, Вт
      		1800
      Длина шины, дюйм
      		16
      Количество звеньев, шт
      		57
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цепная электрическая пила Patriot ESP 1816 - компактная электрическая цепная пила с металлическим упором, шиной и цепь Oregon. Подходит для распиловки  строительных материалов, древесины в закрытых помещениях и в саду. Производительный двигатель гарантирует высокую скорость распиловки древесины среднего диаметра. Продолжительная комфортная работа обеспечивается благодаря малому весу пилы и низкому уровню шума. Для удобства работы в перчатках, рукоятки прорезинены. Техническое обслуживание практически не требуется, пильная цепь смазывается автоматически. Для безопасной работы пила оснащена тормозом цепи, предохранителем клавиши старта и щитком для защиты рук. На рукоятке предусмотрена скоба крепления сетевого кабеля.

        Преимущества

        • Шина и цепь Oregon
        • Прорезиненные рукоятки
        • Малый вес
        • Компактный размер
        • Низкий уровень шума
        • Тормоз цепи
        • Щиток защиты рук
        • Отсутствие вредных выхлопов
        • Минимальное техническое обслуживание