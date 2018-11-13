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Цепная электрическая пила Patriot ESP 2016
Арт. Х145264
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Мощность, Вт
|2000
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Длина шины, дюйм
|16
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Количество звеньев, шт
|57
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- Цепная электрическая пила Patriot ESP 2016 предназначена для работы, как на свежем воздухе, так и в закрытых помещениях. Благодаря уникальному сочетанию высокой производительности, простоты и безопасности использования, низкому шуму, а также минимальному техническому обслуживанию электрическая пила становится идеальным выбором для всех видов работ по дому и приусадебному участку.
Преимущества
- Мощный двигатель гарантирует высокую скорость распиловки древесины среднего диаметра
- Система автоматической смазки, не даст перегреться шине и пильной цепи, предохранит их от преждевременного износа и коррозии
- Используя вместе с электрической пилой биоразлагаемое цепное масло PATRIOT, вы не наносите вреда экологии