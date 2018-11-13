Преимущества

Мощный двигатель гарантирует высокую скорость распиловки древесины среднего диаметра

Система автоматической смазки, не даст перегреться шине и пильной цепи, предохранит их от преждевременного износа и коррозии

Используя вместе с электрической пилой биоразлагаемое цепное масло PATRIOT, вы не наносите вреда экологии

Цепная электрическая пила Patriot ESP 2016 предназначена для работы, как на свежем воздухе, так и в закрытых помещениях. Благодаря уникальному сочетанию высокой производительности, простоты и безопасности использования, низкому шуму, а также минимальному техническому обслуживанию электрическая пила становится идеальным выбором для всех видов работ по дому и приусадебному участку.