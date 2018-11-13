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Цепная электрическая пила Patriot ESP 2016
4.7
3
6 540 ₽
Электрические цепные пилы
  • Персональная скидка
Цепная электрическая пила Patriot ESP 2016
Арт. Х145264
4.7
3
Цепная электрическая пила Patriot ESP 2016
Цепная электрическая пила Patriot ESP 2016
Цепная электрическая пила Patriot ESP 2016
  • Персональная скидка
Цепная электрическая пила Patriot ESP 2016
Цепная электрическая пила Patriot ESP 2016
Цепная электрическая пила Patriot ESP 2016

Цепная электрическая пила Patriot ESP 2016

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6 540 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
Арт. Х145264
4.7
3

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Мощность, Вт
2000
Длина шины, дюйм
16
Количество звеньев, шт
57
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 540 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Цепная электрическая пила Patriot ESP 2016 предназначена для работы, как на свежем воздухе, так и в закрытых помещениях. Благодаря уникальному сочетанию высокой производительности, простоты и безопасности использования, низкому шуму, а также минимальному техническому обслуживанию электрическая пила становится идеальным выбором для всех видов работ по дому и приусадебному участку.

    Преимущества

    • Мощный двигатель гарантирует высокую скорость распиловки древесины среднего диаметра
    • Система автоматической смазки, не даст перегреться шине и пильной цепи, предохранит их от преждевременного износа и коррозии
    • Используя вместе с электрической пилой биоразлагаемое цепное масло PATRIOT, вы не наносите вреда экологии