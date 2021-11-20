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Электрическая цепная пила Sturm CC9916
Арт. 77777Х14537
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|1600
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Длина шины, дюйм
|12
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Количество звеньев, шт
|46
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Пила цепная электрическая безмасляная Sturm CC9916 -- надежный и производительный инструмент, который пригодится для рубки дров, спила деревьев во дворе или резки заготовок для строительства. Пила работает от сети, поэтому не производит вредных выхлопов и почти не шумит. Небольшой вес делает инструмент маневренным и удобным для работы в ограниченных пространствах. Цепная пила электрическая Sturm CC9916 обладает кнопкой блокировки, что повышает ее безопасность, и зубчатый упор, улучшающий точность надреза. Двигатель пилы расположен поперек, благодаря чему ее мощность не пропадает при наклоне. Электропилу Sturm CC9916 купить можно по специальному предложению только в Интернет-магазине Бигам.
Преимущества цепной пилы Sturm CC9916:
- Мощность;
- Малый вес;
- Тихая работа;
- Точный распил;
- Универсальность;
- Портативность.
Комплектация:
- Пила;
- Шина;
- Цепь;
- Кожух;
- Комплект щеток;
- Ключ;
- Инструкция и гарантийный талон;
- Упаковка.