Электрическая цепная пила Sturm CC9916

Пила цепная электрическая безмасляная Sturm CC9916 -- надежный и производительный инструмент, который пригодится для рубки дров, спила деревьев во дворе или резки заготовок для строительства. Пила работает от сети, поэтому не производит вредных выхлопов и почти не шумит. Небольшой вес делает инструмент маневренным и удобным для работы в ограниченных пространствах. Цепная пила электрическая Sturm CC9916 обладает кнопкой блокировки, что повышает ее безопасность, и зубчатый упор, улучшающий точность надреза. Двигатель пилы расположен поперек, благодаря чему ее мощность не пропадает при наклоне. Электропилу Sturm CC9916 купить можно по специальному предложению только в Интернет-магазине Бигам.

Преимущества цепной пилы Sturm CC9916:

Мощность;

Малый вес;

Тихая работа;

Точный распил;

Универсальность;

Портативность.

Комплектация: