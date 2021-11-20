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Электрическая цепная пила Sturm CC9916
4.0
7
4 990 ₽
Электрические цепные пилы
  • Персональная скидка
Электрическая цепная пила Sturm CC9916
Арт. 77777Х14537
4.0
7
Электрическая цепная пила Sturm CC9916
Электрическая цепная пила Sturm CC9916
  • Персональная скидка
Электрическая цепная пила Sturm CC9916
Электрическая цепная пила Sturm CC9916

Электрическая цепная пила Sturm CC9916

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4 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. 77777Х14537
4.0
7

Характеристики

Производитель
Sturm
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Мощность, Вт
1600
Длина шины, дюйм
12
Количество звеньев, шт
46
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Пила цепная электрическая безмасляная Sturm CC9916 -- надежный и производительный инструмент, который пригодится для рубки дров, спила деревьев во дворе или резки заготовок для строительства. Пила работает от сети, поэтому не производит вредных выхлопов и почти не шумит. Небольшой вес делает инструмент маневренным и удобным для работы в ограниченных пространствах. Цепная пила электрическая Sturm CC9916 обладает кнопкой блокировки, что повышает ее безопасность, и зубчатый упор, улучшающий точность надреза. Двигатель пилы расположен поперек, благодаря чему ее мощность не пропадает при наклоне. Электропилу Sturm CC9916 купить можно по специальному предложению только в Интернет-магазине Бигам.

    Преимущества цепной пилы Sturm CC9916:

    • Мощность;
    • Малый вес;
    • Тихая работа;
    • Точный распил;
    • Универсальность;
    • Портативность.

    Комплектация:

    • Пила;
    • Шина;
    • Цепь;
    • Кожух;
    • Комплект щеток;
    • Ключ;
    • Инструкция и гарантийный талон;
    • Упаковка.