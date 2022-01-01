Пила электрическая Sturm CC 9922
Арт. Х145302
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|2200
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Длина шины, дюйм
|16
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Класс товара
|полупрофессиональный
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Количество звеньев, шт
|59
- Электрическая цепная пила Sturm CC9922 - инструмент, применяемый в домашнем хозяйстве для пиления дров, валки небольших деревьев и возведения деревянных сооружений.
Не требует масла. Благодаря безмасляной гарнитуре не придется следить за уровнем смазки и доливать масло, тратить много времени на очистку инструмента от налипших опилок или переживать, не оставит ли пила масляные пятна на полу или обивке багажника в автомобиле.
Пила укомплектована электродвигателем мощностью 2200 Вт и безмасляной пильной шиной специальной конструкции из износостойкой стали с дополнительным воздушным охлаждением.
Также в пиле предусмотрен цепной тормоз, защищающий оператора в случае отдачи
Преимущества
- Нет необходимости в смазывании цепи
- Возможность работы с инструментом в закрытом помещении
- Легкий доступ к щеткам обеспечивает их быструю замену без разборки корпуса, сокращая затраты на обслуживание инструмента
- Компактная конструкция