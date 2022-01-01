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Пила электрическая Sturm CC 9922
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Электрические цепные пилы
    Пила электрическая Sturm CC 9922
    Арт. Х145302
    Пила электрическая Sturm CC 9922
    Пила электрическая Sturm CC 9922
    Пила электрическая Sturm CC 9922
    Пила электрическая Sturm CC 9922
      Пила электрическая Sturm CC 9922
      Пила электрическая Sturm CC 9922
      Пила электрическая Sturm CC 9922
      Пила электрическая Sturm CC 9922

      Пила электрическая Sturm CC 9922

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х145302

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		2200
      Длина шины, дюйм
      		16
      Класс товара
      		полупрофессиональный
      Количество звеньев, шт
      		59
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрическая цепная пила Sturm CC9922 - инструмент, применяемый в домашнем хозяйстве для пиления дров, валки небольших деревьев и возведения деревянных сооружений.
        Не требует масла. Благодаря безмасляной гарнитуре не придется следить за уровнем смазки и доливать масло, тратить много времени на очистку инструмента от налипших опилок или переживать, не оставит ли пила масляные пятна на полу или обивке багажника в автомобиле.
        Пила укомплектована электродвигателем мощностью 2200 Вт и безмасляной пильной шиной специальной конструкции из износостойкой стали с дополнительным воздушным охлаждением.
        Также в пиле предусмотрен цепной тормоз, защищающий оператора в случае отдачи

        Преимущества

        • Нет необходимости в смазывании цепи
        • Возможность работы с инструментом в закрытом помещении
        • Легкий доступ к щеткам обеспечивает их быструю замену без разборки корпуса, сокращая затраты на обслуживание инструмента
        • Компактная конструкция