Пила электрическая Sturm CC 9922

Преимущества

Нет необходимости в смазывании цепи

Возможность работы с инструментом в закрытом помещении

Легкий доступ к щеткам обеспечивает их быструю замену без разборки корпуса, сокращая затраты на обслуживание инструмента

Компактная конструкция

Электрическая цепная пила Sturm CC9922 - инструмент, применяемый в домашнем хозяйстве для пиления дров, валки небольших деревьев и возведения деревянных сооружений.Не требует масла. Благодаря безмасляной гарнитуре не придется следить за уровнем смазки и доливать масло, тратить много времени на очистку инструмента от налипших опилок или переживать, не оставит ли пила масляные пятна на полу или обивке багажника в автомобиле.Пила укомплектована электродвигателем мощностью 2200 Вт и безмасляной пильной шиной специальной конструкции из износостойкой стали с дополнительным воздушным охлаждением.Также в пиле предусмотрен цепной тормоз, защищающий оператора в случае отдачи