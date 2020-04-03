Электрическая цепная пила Sturm CC99222

Пила STURM 16" широко используется для обработки древесины. Это электрический цепной инструмент, который развивает большую скорость за считанные секунды. Цепь сохраняет число оборотов, благодаря чему нагрузка на мотор остается равномерной. С таким прибором пилить старые деревья, резать поленья из ствола, делать заготовки строительных деталей и подравнивать кусты станет намного проще. Смазывание цепи происходит автоматически, а следить за количеством масла можно через специальное окно. Данные нововведения значительно облегчают сервис пилы. Гаечный ключ расположен недалеко от других органов управления инструментом, поэтому регулировать силу натяжения цепи будет предельно легко. Предохранительный щиток выключает пилу при возникновении опасности перегрева двигателя и других неисправностей. Sturm CC99222 купить станет отличным выбором для бытового применения.

Преимущества электропилы Sturm CC99222:

Мощность;

Эффективность;

Скорость;

Простой контроль уровня масла;

Быстрая регулировка инструмента;

Автоматическое смазывание;

Щиток аварийного выключения.

Комплектация: