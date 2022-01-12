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Пила электрическая цепная Master-Yard 2000E-16"
5.0
1
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Электрические цепные пилы
    Пила электрическая цепная Master-Yard 2000E-16"
    Арт. Х145332
    5.0
    1
    Пила электрическая цепная Master-Yard 2000E-16"

      Пила электрическая цепная Master-Yard 2000E-16"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х145332
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Master-Yard
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Франция
      Мощность, Вт
      		2000
      Длина шины, дюйм
      		16
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Пила электрическая цепная Master-Yard  2000E-16" – это инструмент, который применяется для распиливания древесных заготовок, заготовки дров и прочих работ. Используется в сферах строительства, ремонта, сельского хозяйства. Будет полезна и в домашних мастерских. За счет работы от электрического двигателя пила проста в использовании и техническом обслуживании. Она оптимально подойдет для бытовой эксплуатации. Масло автоматически подается на цепь из резервуара и это продлевает срок службы оснастки.

        Преимущества 

        • Отсутствие вредных выхлопов, а также низкий уровень шума и вибрации обеспечиваются электрическим двигателем
        • Работа в труднодоступных местах возможна благодаря продольному расположению движка, делающему габаритные размеры инструмента меньше
        • Эргономичные рукояти оснащены нескользящими накладками для надежного удержания электроинструмента, в том числе в условиях высокой интенсивности