Пила электрическая цепная Master-Yard 2000E-16"
Арт. Х145332
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Франция
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Мощность, Вт
|2000
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Длина шины, дюйм
|16
Пила электрическая цепная Master-Yard 2000E-16" – это инструмент, который применяется для распиливания древесных заготовок, заготовки дров и прочих работ. Используется в сферах строительства, ремонта, сельского хозяйства. Будет полезна и в домашних мастерских. За счет работы от электрического двигателя пила проста в использовании и техническом обслуживании. Она оптимально подойдет для бытовой эксплуатации. Масло автоматически подается на цепь из резервуара и это продлевает срок службы оснастки.
Преимущества
- Отсутствие вредных выхлопов, а также низкий уровень шума и вибрации обеспечиваются электрическим двигателем
- Работа в труднодоступных местах возможна благодаря продольному расположению движка, делающему габаритные размеры инструмента меньше
- Эргономичные рукояти оснащены нескользящими накладками для надежного удержания электроинструмента, в том числе в условиях высокой интенсивности