Пила электрическая цепная Master-Yard 2000E-16" – это инструмент, который применяется для распиливания древесных заготовок, заготовки дров и прочих работ. Используется в сферах строительства, ремонта, сельского хозяйства. Будет полезна и в домашних мастерских. За счет работы от электрического двигателя пила проста в использовании и техническом обслуживании. Она оптимально подойдет для бытовой эксплуатации. Масло автоматически подается на цепь из резервуара и это продлевает срок службы оснастки.

Преимущества