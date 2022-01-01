Станок распиловочный Elitech CP 1221

Преимущества

Настольная пила Elitech СР 1221 предназначена для быстрого, точного и удобного пропила древесины. Оптимален для использования, как в частных мастерских, так и на небольших производствах. Обладает очень серьёзной производительностью в 1200 Вт, и глубиной реза в 45 мм. Диаметр диска 210 мм с посадочным отверстием 30 мм. Единый орган управления глубиной и углом пропила.