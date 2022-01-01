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Станок распиловочный Elitech CP 1221
Найти аналог
Комбинированные станки
    Станок распиловочный Elitech CP 1221
    Арт. X1048041202139
    Станок распиловочный Elitech CP 1221
    Станок распиловочный Elitech CP 1221
    Станок распиловочный Elitech CP 1221
    Станок распиловочный Elitech CP 1221
    Станок распиловочный Elitech CP 1221
    Станок распиловочный Elitech CP 1221
    Станок распиловочный Elitech CP 1221
      Станок распиловочный Elitech CP 1221
      Станок распиловочный Elitech CP 1221
      Станок распиловочный Elitech CP 1221
      Станок распиловочный Elitech CP 1221
      Станок распиловочный Elitech CP 1221
      Станок распиловочный Elitech CP 1221
      Станок распиловочный Elitech CP 1221

      Станок распиловочный Elitech CP 1221

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041202139

      Характеристики

      Производитель
      		Elitech
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		575х490х320
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Настольная пила Elitech СР 1221 предназначена для быстрого, точного и удобного пропила древесины. Оптимален для использования, как в частных мастерских, так и на небольших производствах. Обладает очень серьёзной производительностью в 1200 Вт, и глубиной реза в 45 мм. Диаметр диска 210 мм с посадочным отверстием 30 мм. Единый орган управления глубиной и углом пропила.

        Преимущества

        • Регулировка угла наклона диска от 0 до 45 градусов
        • Регулировка глубины пропила от 0 до 48 мм
        • Упоры для параллельного и косого пиления с быстрой фиксацией
        • Удлинитель рабочего стола для широких заготовок
        • Аварийный тип выключателя с защитой от пониженного напряжения
        • Система пылеудаления
        • Стандартный диаметр патрубка для пылесоса
        • Компактная конструкция
        • Удобное управление