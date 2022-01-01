Станок распиловочный Elitech CP 1221
Арт. X1048041202139
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|575х490х320
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Частота, Гц
|50
- Настольная пила Elitech СР 1221 предназначена для быстрого, точного и удобного пропила древесины. Оптимален для использования, как в частных мастерских, так и на небольших производствах. Обладает очень серьёзной производительностью в 1200 Вт, и глубиной реза в 45 мм. Диаметр диска 210 мм с посадочным отверстием 30 мм. Единый орган управления глубиной и углом пропила.
Преимущества
- Регулировка угла наклона диска от 0 до 45 градусов
- Регулировка глубины пропила от 0 до 48 мм
- Упоры для параллельного и косого пиления с быстрой фиксацией
- Удлинитель рабочего стола для широких заготовок
- Аварийный тип выключателя с защитой от пониженного напряжения
- Система пылеудаления
- Стандартный диаметр патрубка для пылесоса
- Компактная конструкция
- Удобное управление