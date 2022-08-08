Пила Энкор Корвет-422

Преимущества

Возможность выбора скорости

Возможность регулирования пильного полотна

Дополнительный рабочий стол

Защита двигателя (при открытой крышке кожуха ремня двигатель не запускается)

Асинхронный двигатель

Работа с разными видами материалов

Низкий уровень шума

Низкий уровень вибрации

Ленточнопильный станок Энкор Корвет-422 94220 предназначен для пиления разного рода материала, будь то металл или дерево. Положительно на качестве работ сказывается возможность выбора скорости. Ременная передача убережет двигатель станка от перегрузок. Для удобства пользования заготовку можно зажимать в тисках станка под разными углами. С помощью транспортировочных колес данный станок легко перемещать к месту работы.