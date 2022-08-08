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Пила Энкор Корвет-422
5.0
1
35 700 ₽
Монтажные пилы
  • Персональная скидка
Пила Энкор Корвет-422
Арт. 77777Х14573
5.0
1
Пила Энкор Корвет-422
  • Персональная скидка

Пила Энкор Корвет-422

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35 700 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 913 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно
Арт. 77777Х14573
5.0
1

Характеристики

Производитель
Энкор
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Материал обработки
металл, дерево
Вес, кг
54
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
35 700 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 913 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Ленточнопильный станок Энкор Корвет-422 94220 предназначен для пиления разного рода материала, будь то металл или дерево. Положительно на качестве работ сказывается возможность выбора скорости. Ременная передача убережет двигатель станка от перегрузок. Для удобства пользования заготовку можно зажимать в тисках станка под разными углами. С помощью транспортировочных колес данный станок легко перемещать к месту работы.

    Преимущества

    • Возможность выбора скорости
    • Возможность регулирования пильного полотна
    • Дополнительный рабочий стол
    • Защита двигателя (при открытой крышке кожуха ремня двигатель не запускается)
    • Асинхронный двигатель
    • Работа с разными видами материалов
    • Низкий уровень шума
    • Низкий уровень вибрации