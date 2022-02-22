Преимущества

Мощный коллекторный двигатель

Внушительный рабочий ресурс

Надежный корпус из металла

Быстрый доступ к угольным щеткам

Возможность фиксации режущего узла в нижнем положении для транспортировки

Монтажная пила Энкор Корвет-431 предназначена для резки в размер всех видов металлов и их сплавов. Модель оснащена мощным коллекторным двигателем на 2400 Вт для оптимальной производительности. Инструмент способен разрезать трубу диаметром до 110 мм, круг - до 50 мм. Поворотные тиски с диапазоном работы 0-45 градусов позволяют осуществлять распиловку под необходимым углом.