Монтажная пила Энкор Корвет-431
Арт. 77777Х14575
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал обработки
|металл
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Вес, кг
|16
- Монтажная пила Энкор Корвет-431 предназначена для резки в размер всех видов металлов и их сплавов. Модель оснащена мощным коллекторным двигателем на 2400 Вт для оптимальной производительности. Инструмент способен разрезать трубу диаметром до 110 мм, круг - до 50 мм. Поворотные тиски с диапазоном работы 0-45 градусов позволяют осуществлять распиловку под необходимым углом.
Преимущества
- Мощный коллекторный двигатель
- Внушительный рабочий ресурс
- Надежный корпус из металла
- Быстрый доступ к угольным щеткам
- Возможность фиксации режущего узла в нижнем положении для транспортировки