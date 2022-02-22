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Монтажная пила Энкор Корвет-431
5.0
2
10 200 ₽
Монтажные пилы
    Монтажная пила Энкор Корвет-431
    Арт. 77777Х14575
    5.0
    2
    Монтажная пила Энкор Корвет-431
    Монтажная пила Энкор Корвет-431
    Монтажная пила Энкор Корвет-431
      Монтажная пила Энкор Корвет-431
      Монтажная пила Энкор Корвет-431
      Монтажная пила Энкор Корвет-431

      Монтажная пила Энкор Корвет-431

      10 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 770 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽
      Арт. 77777Х14575
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал обработки
      		металл
      Вес, кг
      		16
      Все характеристики
      10 200 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 770 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Монтажная пила Энкор Корвет-431 предназначена для резки в размер всех видов металлов и их сплавов. Модель оснащена мощным коллекторным двигателем на 2400 Вт для оптимальной производительности. Инструмент способен разрезать трубу диаметром до 110 мм, круг - до 50 мм. Поворотные тиски с диапазоном работы 0-45 градусов позволяют осуществлять распиловку под необходимым углом.

        Преимущества

        • Мощный коллекторный двигатель
        • Внушительный рабочий ресурс
        • Надежный корпус из металла
        • Быстрый доступ к угольным щеткам
        • Возможность фиксации режущего узла в нижнем положении для транспортировки