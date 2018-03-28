Садовая пила Fiskars Xtract TM SW73 1000613

Fiskars Xtract купить будет полезно для работы со свежим, сырым деревом. Этот небольшой компактный инструмент с выдвижным лезвием на шестнадцать сантиметров способен разрезать древесину плотностью в три четверти от длины своего лезвия. Изогнутая рукоятка с пластиковым покрытием комфортно сидит в руке, а клипса на конце ручки позволяет закреплять пилу на ремне или подвешивать на крюк в месте хранения. Минипила Fiskars Xtract это максимально удобное решение для походных, дачных, полевых условий.

Преимуществ

Выдвижное лезвие;

Надежный захват;

Эффективность;

Длина лезвия 160 мм;

Режущая способность до 120 мм;

Пилит при обратном движении.

Комплектация