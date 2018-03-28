Садовая пила Fiskars Xtract TM SW73 1000613
Арт. X19039671101
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Финляндия
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Тип ножовки
|садовая
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Длина лезвия, мм
|160
Fiskars Xtract купить будет полезно для работы со свежим, сырым деревом. Этот небольшой компактный инструмент с выдвижным лезвием на шестнадцать сантиметров способен разрезать древесину плотностью в три четверти от длины своего лезвия. Изогнутая рукоятка с пластиковым покрытием комфортно сидит в руке, а клипса на конце ручки позволяет закреплять пилу на ремне или подвешивать на крюк в месте хранения. Минипила Fiskars Xtract это максимально удобное решение для походных, дачных, полевых условий.
Преимуществ
- Выдвижное лезвие;
- Надежный захват;
- Эффективность;
- Длина лезвия 160 мм;
- Режущая способность до 120 мм;
- Пилит при обратном движении.
Комплектация
- Пила;
- Упаковка.