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Садовая пила Fiskars Xtract TM SW73 1000613
4.0
1
2 355 ₽
Садовые пилы
    Садовая пила Fiskars Xtract TM SW73 1000613
    Арт. X19039671101
    4.0
    1
    Садовая пила Fiskars Xtract TM SW73 1000613
    Садовая пила Fiskars Xtract TM SW73 1000613
    Садовая пила Fiskars Xtract TM SW73 1000613
    Садовая пила Fiskars Xtract TM SW73 1000613
    Садовая пила Fiskars Xtract TM SW73 1000613
    Садовая пила Fiskars Xtract TM SW73 1000613
      Садовая пила Fiskars Xtract TM SW73 1000613
      Садовая пила Fiskars Xtract TM SW73 1000613
      Садовая пила Fiskars Xtract TM SW73 1000613
      Садовая пила Fiskars Xtract TM SW73 1000613
      Садовая пила Fiskars Xtract TM SW73 1000613
      Садовая пила Fiskars Xtract TM SW73 1000613

      Садовая пила Fiskars Xtract TM SW73 1000613

      2 355 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X19039671101
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fiskars
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Финляндия
      Тип ножовки
      		садовая
      Длина лезвия, мм
      		160
      Все характеристики
      2 355 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Fiskars Xtract купить будет полезно для работы со свежим, сырым деревом. Этот небольшой компактный инструмент с выдвижным лезвием на шестнадцать сантиметров способен разрезать древесину плотностью в три четверти от длины своего лезвия. Изогнутая рукоятка с пластиковым покрытием комфортно сидит в руке, а клипса на конце ручки позволяет закреплять пилу на ремне или подвешивать на крюк в месте хранения. Минипила Fiskars Xtract это максимально удобное решение для походных, дачных, полевых условий.

        Преимуществ

        • Выдвижное лезвие;
        • Надежный захват;
        • Эффективность;
        • Длина лезвия 160 мм;
        • Режущая способность до 120 мм;
        • Пилит при обратном движении.

        Комплектация

        • Пила;
        • Упаковка.