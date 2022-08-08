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Пила HITACHI CR 13 V2 сабельная
5.0
1
Найти аналог
Сабельные пилы
    Пила HITACHI CR 13 V2 сабельная
    Арт. Х1217016
    5.0
    1
    Пила HITACHI CR 13 V2 сабельная
    Пила HITACHI CR 13 V2 сабельная
    Пила HITACHI CR 13 V2 сабельная
      Пила HITACHI CR 13 V2 сабельная
      Пила HITACHI CR 13 V2 сабельная
      Пила HITACHI CR 13 V2 сабельная

      Пила HITACHI CR 13 V2 сабельная

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1217016
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Упаковка
      		коробка
      Регулировка оборотов
      		Нет
      Регулировка глубины реза
      		ключевая
      Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Сабельная пила HITACHI CR 13 V2

        Электрическая ножовка HITACHI CR 13 V2 представляет собой электроинструмент, который предназначен для создания прямых пропилов в плотном материале. Благодаря электрическому двигателю мощностью в 1,01 кВт прибор выдержит эксплуатацию при высокой интенсивности. Ход пилки, который выдает инструмент, составляет 29 мм. Количество ходов на холостом ходу, выполняемых пилкой, достигает 2800 в минуту. Скорость работы можно отрегулировать в зависимости от требуемой интенсивности распиливания. Направление пильного полотна можно сменить, чтобы осуществлять разрезание как вперед, так и назад. В интернет-магазине «Бигам» HITACHI CR 13 V2 можно купить с доставкой в любой населенный пункт России. У нас на пилу сабельную CR 13 V2 цена до 15% ниже, чем при покупке в розницу.

        Преимущества

        • Замена пильного полотна осуществляется без использования сторонних инструментов.
        • Для эксплуатации в перевернутом положении присутствует удобный переключатель.
        • Комплектный пластиковый кейс удобен для перевозки и хранения инструмента.
        • Небольшой вес для прибора такой производительности – всего 3,2 кг.

        Комплектация

        1. Электрическая сабельная ножовка CR 13 V2 HITACHI.
        2. Инструкция по эксплуатации.
        3. Гарантийный талон.
        4. Кейс транспортировочный.
        5. Полотно пильное.
        6. Ключ шестигранный.