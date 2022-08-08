Пила HITACHI CR 13 V2 сабельная
Арт. Х1217016
Характеристики
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Производитель
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Упаковка
|коробка
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Регулировка оборотов
|Нет
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Регулировка глубины реза
|ключевая
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Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
|Нет
Сабельная пила HITACHI CR 13 V2Электрическая ножовка HITACHI CR 13 V2 представляет собой электроинструмент, который предназначен для создания прямых пропилов в плотном материале. Благодаря электрическому двигателю мощностью в 1,01 кВт прибор выдержит эксплуатацию при высокой интенсивности. Ход пилки, который выдает инструмент, составляет 29 мм. Количество ходов на холостом ходу, выполняемых пилкой, достигает 2800 в минуту. Скорость работы можно отрегулировать в зависимости от требуемой интенсивности распиливания. Направление пильного полотна можно сменить, чтобы осуществлять разрезание как вперед, так и назад. В интернет-магазине «Бигам» HITACHI CR 13 V2 можно купить с доставкой в любой населенный пункт России. У нас на пилу сабельную CR 13 V2 цена до 15% ниже, чем при покупке в розницу.
Преимущества
- Замена пильного полотна осуществляется без использования сторонних инструментов.
- Для эксплуатации в перевернутом положении присутствует удобный переключатель.
- Комплектный пластиковый кейс удобен для перевозки и хранения инструмента.
- Небольшой вес для прибора такой производительности – всего 3,2 кг.
Комплектация
- Электрическая сабельная ножовка CR 13 V2 HITACHI.
- Инструкция по эксплуатации.
- Гарантийный талон.
- Кейс транспортировочный.
- Полотно пильное.
- Ключ шестигранный.