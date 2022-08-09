Пила Хайтек циркулярная многоцелевая RAGE-1B

Многоцелевая дисковая пила Evolution RAGE-1B 041-0003A используется при распиле заготовок из различных материалов. Для удобства и точности работ предусмотрен зажим для крепления заготовок. Эффективность инструмента обеспечена мощным двигателем, с большим рабочим ресурсом.

Преимущества