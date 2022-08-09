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Пила Хайтек циркулярная многоцелевая RAGE-1B
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Пила Хайтек циркулярная многоцелевая RAGE-1B
    Арт. X131400010
    5.0
    1
    Пила Хайтек циркулярная многоцелевая RAGE-1B

      Пила Хайтек циркулярная многоцелевая RAGE-1B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131400010
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Хайтек инструмент
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Великобритания
      Длина кабеля, м
      		1.5
      Мощность, Вт
      		1200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Многоцелевая дисковая пила Evolution RAGE-1B 041-0003A используется при распиле заготовок из различных материалов. Для удобства и точности работ предусмотрен зажим для крепления заготовок. Эффективность инструмента обеспечена мощным двигателем, с большим рабочим ресурсом.

        Преимущества

        • Мощный двигатель для высокой эффективности Evolution RAGE-1B 041-0003A
        • Высокие обороты для чистого реза
        • Регулировка угла наклона для выполнения различных задач
        • Удобная рукоятка для надежного хвата
        • Прочные материалы изготовления для продолжительного срока службы
        • Надежная конструкция для больших объемов работы