Пила Хайтек циркулярная многоцелевая RAGE-1B
Арт. X131400010
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Великобритания
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Длина кабеля, м
|1.5
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Мощность, Вт
|1200
Многоцелевая дисковая пила Evolution RAGE-1B 041-0003A используется при распиле заготовок из различных материалов. Для удобства и точности работ предусмотрен зажим для крепления заготовок. Эффективность инструмента обеспечена мощным двигателем, с большим рабочим ресурсом.
Преимущества
- Мощный двигатель для высокой эффективности Evolution RAGE-1B 041-0003A
- Высокие обороты для чистого реза
- Регулировка угла наклона для выполнения различных задач
- Удобная рукоятка для надежного хвата
- Прочные материалы изготовления для продолжительного срока службы
- Надежная конструкция для больших объемов работы