Многоцелевой отрезной станок Evolution RAGE 2
Арт. X131400019
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Великобритания
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Вес, кг
|23
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Упаковка
|коробка
- Многоцелевой отрезной станок Evolution RAGE 2 355мм 085-0003 служит для пиления заготовок из различных материалов. Высокая функциональность. Многофункциональный диск позволяет без смены оснастки распиливать металл, пластик и древесину, в том числе с гвоздями и саморезами. Длительный срок службы достигается благодаря большому запасу мощности и рабочего ресурса инструмента. Удобство работы. Тиски позволяют фиксировать заготовку под углом 45 градусов.
Преимущества
- Мощный двигатель для высокой эффективности
- Высокие обороты для чистого реза
- Регулировка угла наклона для выполнения различных задач
- Удобная рукоятка для надежного хвата
- Прочные материалы изготовления для продолжительного срока службы
- Надежная конструкция для больших объемов работы