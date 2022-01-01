Многоцелевой отрезной станок Evolution RAGE 2 355мм 085-0003 служит для пиления заготовок из различных материалов. Высокая функциональность. Многофункциональный диск позволяет без смены оснастки распиливать металл, пластик и древесину, в том числе с гвоздями и саморезами. Длительный срок службы достигается благодаря большому запасу мощности и рабочего ресурса инструмента. Удобство работы. Тиски позволяют фиксировать заготовку под углом 45 градусов.



Преимущества