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Многоцелевой отрезной станок Evolution RAGE 2
Найти аналог
Циркулярные пилы
    Многоцелевой отрезной станок Evolution RAGE 2
    Арт. X131400019
    Многоцелевой отрезной станок Evolution RAGE 2

      Многоцелевой отрезной станок Evolution RAGE 2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131400019

      Характеристики

      Производитель
      		Evolution
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Великобритания
      Вес, кг
      		23
      Упаковка
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Многоцелевой отрезной станок Evolution RAGE 2 355мм 085-0003 служит для пиления заготовок из различных материалов. Высокая функциональность. Многофункциональный диск позволяет без смены оснастки распиливать металл, пластик и древесину, в том числе с гвоздями и саморезами. Длительный срок службы достигается благодаря большому запасу мощности и рабочего ресурса инструмента. Удобство работы. Тиски позволяют фиксировать заготовку под углом 45 градусов.

        Преимущества

        • Мощный двигатель для высокой эффективности
        • Высокие обороты для чистого реза
        • Регулировка угла наклона для выполнения различных задач
        • Удобная рукоятка для надежного хвата
        • Прочные материалы изготовления для продолжительного срока службы
        • Надежная конструкция для больших объемов работы