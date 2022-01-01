Многоцелевой отрезной станок Evolution RAGE 4 185мм 081-0008 служит для распиливания заготовок их различных материалов. В комплекте поставляется многоцелевой пильный диск, который позволяет без замены оснастки распиливать сталь, алюминий и древесину, что гарантирует функциональность инструмента. Небольшие габариты повышают удобство переноски станка. Мощный двигатель обеспечивает вращение диска со скоростью 3500 об/мин, за счет чего достигается высокая производительность и аккуратный рез.



Преимущества