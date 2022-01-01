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Многоцелевой отрезной станок Evolution RAGE 4
Найти аналог
Циркулярные пилы
    Многоцелевой отрезной станок Evolution RAGE 4
    Арт. X131400014
    Многоцелевой отрезной станок Evolution RAGE 4

      Многоцелевой отрезной станок Evolution RAGE 4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131400014

      Характеристики

      Производитель
      		Evolution
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Великобритания
      Вес, кг
      		8.7
      Упаковка
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Многоцелевой отрезной станок Evolution RAGE 4 185мм 081-0008 служит для распиливания заготовок их различных материалов. В комплекте поставляется многоцелевой пильный диск, который позволяет без замены оснастки распиливать сталь, алюминий и древесину, что гарантирует функциональность инструмента. Небольшие габариты повышают удобство переноски станка. Мощный двигатель обеспечивает вращение диска со скоростью 3500 об/мин, за счет чего достигается высокая производительность и аккуратный рез.

        Преимущества

        • Мощный двигатель для высокой эффективности
        • Высокие обороты для чистого реза
        • Регулировка угла наклона для выполнения различных задач
        • Удобная рукоятка для надежного хвата
        • Прочные материалы изготовления для продолжительного срока службы
        • Надежная конструкция для больших объемов работы