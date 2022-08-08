Пила Хайтек Ручная циркулярная многоцелевая RAGE-230

RAGE 230 создана на базе легендарной Evolution 230 - первой пилы по металлу компании Evolution. Теперь не только для профессоналов металлообработки, но и для всех строительных направлений. Мощный мотор и большая глубина пропила. С легкостью выполняет резы как в досках и фанере, так и по профлисту и пластику. А еще, за несколько секунд перепилит трехдюймовую стальную трубу или швеллер шириной 80 мм. При этом, практически без искр, не нагревая край реза и не выделяя абразивной пыли. Ручная циркулярная многоцелевая пила Evolution RAGE 230 — универсальное режущее оборудование с улучшенной производительностью. Одним диском она режет древесину, алюминий, пластик, сталь и даже дерево с металлическими крепежными элементами. Уникальная система быстро разрезает 8-миллиметровые стальные пластины и профиль сечением 84 мм без заусенцев, практически без искр и образования тепла. Универсальность циркулярной пилы RAGE 230 повышается еще и за счет возможности наклонных резов под углом 0–45°. Дополнительные функции включают предохранительный выключатель с защитой от перегрузки и автоматическую систему сбора стружки.

Преимущества