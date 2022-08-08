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Пила Хайтек Ручная циркулярная многоцелевая RAGE-230
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Пила Хайтек Ручная циркулярная многоцелевая RAGE-230
    Арт. X131400012
    5.0
    1
    Пила Хайтек Ручная циркулярная многоцелевая RAGE-230

      Пила Хайтек Ручная циркулярная многоцелевая RAGE-230

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131400012
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Хайтек инструмент
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Великобритания
      Мощность, Вт
      		1750
      Вес, кг
      		9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • RAGE 230 создана на базе легендарной Evolution 230 - первой пилы по металлу компании Evolution. Теперь не только для профессоналов металлообработки, но и для всех строительных направлений. Мощный мотор и большая глубина пропила. С легкостью выполняет резы как в досках и фанере, так и по профлисту и пластику. А еще, за несколько секунд перепилит трехдюймовую стальную трубу или швеллер шириной 80 мм. При этом, практически без искр, не нагревая край реза и не выделяя абразивной пыли. Ручная циркулярная многоцелевая пила Evolution RAGE 230 — универсальное режущее оборудование с улучшенной производительностью. Одним диском она режет древесину, алюминий, пластик, сталь и даже дерево с металлическими крепежными элементами. Уникальная система быстро разрезает 8-миллиметровые стальные пластины и профиль сечением 84 мм без заусенцев, практически без искр и образования тепла. Универсальность циркулярной пилы RAGE 230 повышается еще и за счет возможности наклонных резов под углом 0–45°. Дополнительные функции включают предохранительный выключатель с защитой от перегрузки и автоматическую систему сбора стружки.

        Преимущества

        • Производительность
        • Универсальность циркулярной пилы RAGE 230 повышается еще и за счет возможности наклонных резов под углом 0–45°
        • Дополнительные функции включают предохранительный выключатель с защитой от перегрузки и автоматическую систему сбора стружки