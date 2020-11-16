Преимущества

Функциональность. Поворотный упор ленточной пилы Энкор Корвет-31 90310 позволяет выпиливать детали под углом до 45 градусов

Удобство в работе. Продольный упор служит для точности отрезки, так как при прогоне заготовки по нему размер не отклоняется

Устойчивость. Возможность закрепления станка болтами делает его устойчивым и повышает точность выполнения операций

Наклон стола до 45 градусов

Пильная лента легко заменяется

Концевой выключатель отключает двигатель при открытии бокового кожуха

Самопроизвольный пуск станка после временного отключения электропитания исключен благодаря магнитному пускателю

Имеется патрубок для подключения пылесоса

Малые габариты

Ленточная пила Энкор Корвет-31 90310 - это надежный и безопасный станок для прямого или радиусного пиления заготовок из дерева и пластмасс. Экономичный асинхронный электродвигатель не нуждается в регулярном обслуживании. Для более удобной работы имеется два упора, один для точности прямого пиления, второй для пиления под углом. Возможность подключения пылесоса делает работу более аккуратной и экономит время на уборке.