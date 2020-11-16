Ленточная пила Энкор Корвет-31
Арт. X1314011305
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
- Ленточная пила Энкор Корвет-31 90310 - это надежный и безопасный станок для прямого или радиусного пиления заготовок из дерева и пластмасс. Экономичный асинхронный электродвигатель не нуждается в регулярном обслуживании. Для более удобной работы имеется два упора, один для точности прямого пиления, второй для пиления под углом. Возможность подключения пылесоса делает работу более аккуратной и экономит время на уборке.
Преимущества
- Функциональность. Поворотный упор ленточной пилы Энкор Корвет-31 90310 позволяет выпиливать детали под углом до 45 градусов
- Удобство в работе. Продольный упор служит для точности отрезки, так как при прогоне заготовки по нему размер не отклоняется
- Устойчивость. Возможность закрепления станка болтами делает его устойчивым и повышает точность выполнения операций
- Наклон стола до 45 градусов
- Пильная лента легко заменяется
- Концевой выключатель отключает двигатель при открытии бокового кожуха
- Самопроизвольный пуск станка после временного отключения электропитания исключен благодаря магнитному пускателю
- Имеется патрубок для подключения пылесоса
- Малые габариты