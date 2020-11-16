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Ленточная пила Энкор Корвет-31
4.3
4
Найти аналог
Ленточные станки по дереву
    Ленточная пила Энкор Корвет-31
    Арт. X1314011305
    4.3
    4
    Ленточная пила Энкор Корвет-31
    Ленточная пила Энкор Корвет-31
    Ленточная пила Энкор Корвет-31
      Ленточная пила Энкор Корвет-31
      Ленточная пила Энкор Корвет-31
      Ленточная пила Энкор Корвет-31

      Ленточная пила Энкор Корвет-31

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1314011305
      4.3
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ленточная пила Энкор Корвет-31 90310 - это надежный и безопасный станок для прямого или радиусного пиления заготовок из дерева и пластмасс. Экономичный асинхронный электродвигатель не нуждается в регулярном обслуживании. Для более удобной работы имеется два упора, один для точности прямого пиления, второй для пиления под углом. Возможность подключения пылесоса делает работу более аккуратной и экономит время на уборке.

        Преимущества

        • Функциональность. Поворотный упор ленточной пилы Энкор Корвет-31 90310 позволяет выпиливать детали под углом до 45 градусов
        • Удобство в работе. Продольный упор служит для точности отрезки, так как при прогоне заготовки по нему размер не отклоняется
        • Устойчивость. Возможность закрепления станка болтами делает его устойчивым и повышает точность выполнения операций
        • Наклон стола до 45 градусов
        • Пильная лента легко заменяется
        • Концевой выключатель отключает двигатель при открытии бокового кожуха
        • Самопроизвольный пуск станка после временного отключения электропитания исключен благодаря магнитному пускателю
        • Имеется патрубок для подключения пылесоса
        • Малые габариты