Пила ленточная Jet HVBS-712K 230В 414459М
Арт. ОТХ00043
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
- Ленточнопильный станок по металлу Jet HVBS-712K 414459T – это оборудование полупрофессионального класса. Предназначен для аккуратного и точного распила металлических заготовок. Обрабатываемая деталь зажимается в поворачивающиеся тиски и охлаждается специальной системой подвода СОЖ, что предотвращает ее потемнение и сколы в местах реза. Работает от 380В. Потребляемая мощность составляет 1400 Вт, выходная - 750 Вт. Мощный мотор способен выдерживать высокие нагрузки длительное время. Быстрозажимные тиски с регулируемыми губками позволяют крепко зафиксировать обрабатываемую деталь. Поворачиваются на угол до 45°. Встроенная система подвода СОЖ охлаждает заготовку, чтобы распил получался аккуратный и точный.
Преимущества
- 4 скорости позволяют работать с различным материалом
- Сдвоенные роликовые подшипники применены в конструкции ленточного полотна
- Подача с автоматическим выключателем регулируется гидравлической системой
- Поставляется с проволочной щеткой для наведения порядка на рабочем месте