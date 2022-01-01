Пила ленточная Jet HVBS-712K 230В 414459М

Преимущества

4 скорости позволяют работать с различным материалом

Сдвоенные роликовые подшипники применены в конструкции ленточного полотна

Подача с автоматическим выключателем регулируется гидравлической системой

Поставляется с проволочной щеткой для наведения порядка на рабочем месте

Ленточнопильный станок по металлу Jet HVBS-712K 414459T – это оборудование полупрофессионального класса. Предназначен для аккуратного и точного распила металлических заготовок. Обрабатываемая деталь зажимается в поворачивающиеся тиски и охлаждается специальной системой подвода СОЖ, что предотвращает ее потемнение и сколы в местах реза. Работает от 380В. Потребляемая мощность составляет 1400 Вт, выходная - 750 Вт. Мощный мотор способен выдерживать высокие нагрузки длительное время. Быстрозажимные тиски с регулируемыми губками позволяют крепко зафиксировать обрабатываемую деталь. Поворачиваются на угол до 45°. Встроенная система подвода СОЖ охлаждает заготовку, чтобы распил получался аккуратный и точный.