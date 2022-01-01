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Пила ленточная Jet HVBS-712K 230В 414459М
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Ленточные станки по дереву
    Пила ленточная Jet HVBS-712K 230В 414459М
    Арт. ОТХ00043
    Пила ленточная Jet HVBS-712K 230В 414459М

      Пила ленточная Jet HVBS-712K 230В 414459М

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. ОТХ00043

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ленточнопильный станок по металлу Jet HVBS-712K 414459T – это оборудование полупрофессионального класса. Предназначен для аккуратного и точного распила металлических заготовок. Обрабатываемая деталь зажимается в поворачивающиеся тиски и охлаждается специальной системой подвода СОЖ, что предотвращает ее потемнение и сколы в местах реза. Работает от 380В. Потребляемая мощность составляет 1400 Вт, выходная - 750 Вт. Мощный мотор способен выдерживать высокие нагрузки длительное время. Быстрозажимные тиски с регулируемыми губками позволяют крепко зафиксировать обрабатываемую деталь. Поворачиваются на угол до 45°. Встроенная система подвода СОЖ охлаждает заготовку, чтобы распил получался аккуратный и точный.

        Преимущества

        • 4 скорости позволяют работать с различным материалом
        • Сдвоенные роликовые подшипники применены в конструкции ленточного полотна
        • Подача с автоматическим выключателем регулируется гидравлической системой
        • Поставляется с проволочной щеткой для наведения порядка на рабочем месте