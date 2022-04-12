Ленточная пила по металлу Jet J-349V 50000333М

Ленточная пила по металлу Jet J 349V — это гарант удобства и безопасности при работе с металлическими изделиями. Это оптимальный вариант для тех, кто не любит ждать, но хочет сделать свою работу качественно. Ленточная пила имеет небольшие размеры, и состоит из станка, рукоятки и маленького, производительного мотора. Станок может плавно регулировать скорость пиления, способствуя идеально ровному срезу независимо от твердости материала. С таким агрегатом можно разрезать заготовки с диаметром до ста двадцати пяти миллиметров. Еще одним достоинством Jet J 349V весит менее двадцати килограмм, что дает возможность переносить ее по территории ремонта или стройки самостоятельно.

Преимущества ленточная пила Jet J 349V:

Компактная;

Безопасная;

Комфортная в обращении;

Позволяет ровно резать любой вид металла;

Быстро справляется со своей работой.

Комплектация: