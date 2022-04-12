Ленточная пила по металлу Jet J-349V 50000333М
Арт. X13143455
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Швейцария
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Материал обработки
|металл
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Вес, кг
|19
Ленточная пила по металлу Jet J 349V — это гарант удобства и безопасности при работе с металлическими изделиями. Это оптимальный вариант для тех, кто не любит ждать, но хочет сделать свою работу качественно. Ленточная пила имеет небольшие размеры, и состоит из станка, рукоятки и маленького, производительного мотора. Станок может плавно регулировать скорость пиления, способствуя идеально ровному срезу независимо от твердости материала. С таким агрегатом можно разрезать заготовки с диаметром до ста двадцати пяти миллиметров. Еще одним достоинством Jet J 349V весит менее двадцати килограмм, что дает возможность переносить ее по территории ремонта или стройки самостоятельно.
Преимущества ленточная пила Jet J 349V:
- Компактная;
- Безопасная;
- Комфортная в обращении;
- Позволяет ровно резать любой вид металла;
- Быстро справляется со своей работой.
Комплектация:
- Биметаллическое ленточное полотно;
- Регулируемый концевой упор;
- Инструкция по эксплуатации;
- Деталировка;
- Упаковка.