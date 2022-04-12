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Ленточная пила по металлу Jet J-349V 50000333М
4.5
2
Найти аналог
Монтажные пилы
    Ленточная пила по металлу Jet J-349V 50000333М
    Арт. X13143455
    4.5
    2
    Ленточная пила по металлу Jet J-349V 50000333М
    Ленточная пила по металлу Jet J-349V 50000333М
    Ленточная пила по металлу Jet J-349V 50000333М
    Ленточная пила по металлу Jet J-349V 50000333М
    Ленточная пила по металлу Jet J-349V 50000333М
      Ленточная пила по металлу Jet J-349V 50000333М
      Ленточная пила по металлу Jet J-349V 50000333М
      Ленточная пила по металлу Jet J-349V 50000333М
      Ленточная пила по металлу Jet J-349V 50000333М
      Ленточная пила по металлу Jet J-349V 50000333М

      Ленточная пила по металлу Jet J-349V 50000333М

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X13143455
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Материал обработки
      		металл
      Вес, кг
      		19
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Ленточная пила по металлу Jet J 349V — это гарант удобства и безопасности при работе с металлическими изделиями. Это оптимальный вариант для тех, кто не любит ждать, но хочет сделать свою работу качественно. Ленточная пила имеет небольшие размеры, и состоит из станка, рукоятки и маленького, производительного мотора. Станок может плавно регулировать скорость пиления, способствуя идеально ровному срезу независимо от твердости материала. С таким агрегатом можно разрезать заготовки с диаметром до ста двадцати пяти миллиметров. Еще одним достоинством Jet J 349V весит менее двадцати килограмм, что дает возможность переносить ее по территории ремонта или стройки самостоятельно.

        Преимущества ленточная пила Jet J 349V:

        • Компактная;
        • Безопасная;
        • Комфортная в обращении;
        • Позволяет ровно резать любой вид металла;
        • Быстро справляется со своей работой.

        Комплектация:

        • Биметаллическое ленточное полотно;
        • Регулируемый концевой упор;
        • Инструкция по эксплуатации;
        • Деталировка;
        • Упаковка.