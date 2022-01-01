Пила ленточная по дереву и металлу Jet J-8201 JE414500

Преимущества

Возможность обработки тонкостенных металлов

Скользящие штифтовые направляющие пильного полотна

Скорость движения полотна для обработки металла - 12, 17, 24, 33, 43, 60, 85 м/мин

Длина ленточного полотна при установленной вставке (опционально) - 2667 мм

Ширина ленточного полотна - 3-20 мм

Удобная регулировка рабочего стола

Прочная конструкция

Не требует дополнительного сервисного обслуживания долгие годы

Напольное исполнение

Поперечная фиксация ленты твердосплавными сухарями

Продольная фиксация ленты роликами

Просвет до рамы - 340 мм

Ленточнопильный станок по дереву и металлу JET J-8201 414500-RU служит для распила древесины, различных древесных материалов, а также металлических заготовок. Наличие 8 скоростей реза дает возможность подбирать режим работы для конкретной детали. Переход станка с обработки металла на дерево осуществляется с помощью выдвижной рукояти и шкивов. Конструкция агрегата позволяет выполнять как прямолинейные, так и криволинейные пропилы. Стол имеет возможность наклона до 45 градусов в одну сторону и на 15 градусов в другую для производства сложных фигурных деталей. Прочный рабочий стол изготавливается из чугунного литья и обладает запасом прочности. Выходная мощность агрегата составляет 750 Вт. Благодаря составной раме опционально возможна установка специальной вставки и, соответственно, увеличение высоты пропила до 305 мм. В верхней части станка находится рукоять, поворотом которой оператор легко и быстро регулирует натяжение пильного полотна. Опорные ролики ленточнопильного станка по дереву и металлу JET J-8201 414500-RU регулируются по высоте в зависимости от размеров заготовки. Удобно расположенная на передней панели яркая кнопка СТОП позволяет оператору быстро отключать агрегат в случае возникновения аварийной ситуации. В Т-образный паз устанавливается подвижный упор с транспортирной шкалой для распила заготовок под углом. Для своевременного отвода пыли предусматривается наличие специального патрубка. Шкив двигателя и мотор располагаются внутри прочной тумбы, что обеспечивает их защиту от случайного механического повреждения. Продуманная конструкция дает пользователю возможность фиксировать рабочий стол под нужным углом, что расширяет сферу применения модели. Для точного задания наклона есть градуированная шкала и указатель угла.