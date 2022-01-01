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Пила ленточная по дереву и металлу Jet J-8201 JE414500
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Ленточные станки по дереву
    Пила ленточная по дереву и металлу Jet J-8201 JE414500
    Арт. Х12403837
    Пила ленточная по дереву и металлу Jet J-8201 JE414500

      Пила ленточная по дереву и металлу Jet J-8201 JE414500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12403837

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Габариты, мм
      		660x470x1700
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ленточнопильный станок по дереву и металлу JET J-8201 414500-RU служит для распила древесины, различных древесных материалов, а также металлических заготовок. Наличие 8 скоростей реза дает возможность подбирать режим работы для конкретной детали. Переход станка с обработки металла на дерево осуществляется с помощью выдвижной рукояти и шкивов. Конструкция агрегата позволяет выполнять как прямолинейные, так и криволинейные пропилы. Стол имеет возможность наклона до 45 градусов в одну сторону и на 15 градусов в другую для производства сложных фигурных деталей. Прочный рабочий стол изготавливается из чугунного литья и обладает запасом прочности. Выходная мощность агрегата составляет 750 Вт. Благодаря составной раме опционально возможна установка специальной вставки и, соответственно, увеличение высоты пропила до 305 мм. В верхней части станка находится рукоять, поворотом которой оператор легко и быстро регулирует натяжение пильного полотна. Опорные ролики ленточнопильного станка по дереву и металлу JET J-8201 414500-RU регулируются по высоте в зависимости от размеров заготовки. Удобно расположенная на передней панели яркая кнопка СТОП позволяет оператору быстро отключать агрегат в случае возникновения аварийной ситуации. В Т-образный паз устанавливается подвижный упор с транспортирной шкалой для распила заготовок под углом. Для своевременного отвода пыли предусматривается наличие специального патрубка. Шкив двигателя и мотор располагаются внутри прочной тумбы, что обеспечивает их защиту от случайного механического повреждения. Продуманная конструкция дает пользователю возможность фиксировать рабочий стол под нужным углом, что расширяет сферу применения модели. Для точного задания наклона есть градуированная шкала и указатель угла.

        Преимущества

        • Возможность обработки тонкостенных металлов
        • Скользящие штифтовые направляющие пильного полотна
        • Скорость движения полотна для обработки металла - 12, 17, 24, 33, 43, 60, 85 м/мин
        • Длина ленточного полотна при установленной вставке (опционально) - 2667 мм
        • Ширина ленточного полотна - 3-20 мм
        • Удобная регулировка рабочего стола
        • Прочная конструкция
        • Не требует дополнительного сервисного обслуживания долгие годы
        • Напольное исполнение
        • Поперечная фиксация ленты твердосплавными сухарями
        • Продольная фиксация ленты роликами
        • Просвет до рамы - 340 мм