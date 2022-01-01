Пила ленточная Jet JWBS-14Q 230V

Преимущества

Рабочий стол из чугунного литья

Эксцентриковый зажим параллельного упора

Расширенный диапазон выбора пильных полотен (от 3 до 25 мм)

Высота пропила устанавливается реечным механизмом с вращающимся барашком

Потребляемая мощность - 1000 Вт

Простота применения

Жесткая массивная конструкция

Оборудование профессионального класса

Ленточная пила JET JWBS-14Q 10000855M используется для распиловки заготовок из древесины толщиной до 200 мм. Электродвигатель на 220 В обеспечивает движение полотна пилы со скоростью до 800 м/мин, что позволяет добиться качественной обработки материала. Благодаря наклоняемому рабочему столу возможна распиловка древесины под углом от -10 до 45 градусов. Роликовые опоры эффективно препятствуют смещению пильного полотна в процессе эксплуатации, что способствует работе станка без сбоев и частых перерывов на обслуживание. Станок широко применяется в столярных мастерских и на небольших деревообрабатывающих и мебельных предприятиях. На верхней части корпуса располагается транспортировочное кольцо для удобного перемещения модели при помощи грузоподъемного механизма. Рычаг позволяет быстро регулировать натяжение пильного полотна, что экономит время обслуживания агрегата. Опорные ролики ленточной пилы JET JWBS-14Q 10000855M регулируются по высоте в зависимости от размеров заготовки. Для ориентации в пространстве предусматривается шкала с миллиметровой разметкой. Кнопка аварийного отключения дает возможность быстро останавливать машину при возникновении непредвиденной ситуации. Надежно закрепляемый параллельный упор не смещается при работе, что позволяет оператору обрабатывать однотипные заготовки без предварительной разметки и потери времени. Благодаря легко читаемой градуированной шкале оператор без труда точно располагает заготовку под требуемым углом. Через патрубок диаметром 100 мм эффективно удаляются все продукты пиления, что способствует поддержанию чистоты в рабочей зоне.