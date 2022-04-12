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Ленточная пила Metabo BAS 261 Precision 619008000
4.5
2
Найти аналог
Ленточные станки по дереву
    Ленточная пила Metabo BAS 261 Precision 619008000
    Арт. X13143458
    4.5
    2
    Ленточная пила Metabo BAS 261 Precision 619008000
    Ленточная пила Metabo BAS 261 Precision 619008000
    Ленточная пила Metabo BAS 261 Precision 619008000
    Ленточная пила Metabo BAS 261 Precision 619008000
    Ленточная пила Metabo BAS 261 Precision 619008000
      Ленточная пила Metabo BAS 261 Precision 619008000
      Ленточная пила Metabo BAS 261 Precision 619008000
      Ленточная пила Metabo BAS 261 Precision 619008000
      Ленточная пила Metabo BAS 261 Precision 619008000
      Ленточная пила Metabo BAS 261 Precision 619008000

      Ленточная пила Metabo BAS 261 Precision 619008000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13143458
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		530x470x840
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ленточная пила Metabo BAS 261 Precision 619008000 отличается высоким качеством распила. Прецизионная направляющая регулируется и имеет три стальных ролика вверху и внизу, что обеспечивает надежность работы. Резиновое покрытие и высокая точность балансировки маховиком способствуют равномерному ходу ленты. Индукционный тип двигателя не требует специального обслуживания, а также гарантирует низкий уровень шума во время работы. Наличие системы защиты от повторного пуска исключает самопроизвольный запуск после временного отключения электропитания. Поворотный распиловочный стол изготавливается из чугуна и дает возможность производить распил с наклоном. Для открытия дверцы станка не требуется использование какого-либо инструмента, что позволяет быстро и легко заменять пильное полотно в случае необходимости. Светодиодный фонарь освещает место реза, что способствует точному выполнению операций. Для работы без пыли возможно подключение внешнего отсасывающего устройства через переходник, который входит в комплект поставки.

        Преимущества

        • Быстрое обслуживание. Барашковый винт обеспечивает быструю регулировку натяжения пильного полотна ленточной пилы Metabo BAS 261 Precision 619008000
        • Простота управления. Запуск и остановка осуществляются при помощи двух кнопок, что максимально облегчает процесс управления
        • Экономия рабочего времени. Параллельный упор надежно крепится и не смещается во время работы, что позволяет обрабатывать однотипные заготовки без предварительной разметки
        • Точность работы. Градуированная шкала дает возможность оператору точно располагать заготовку под необходимым углом
        • Устойчивость к вибрациям
        • Основание крепится к полу, что обеспечивает устойчивость станку и позволяет снизить уровень вибрации во время работы
        • Переходник для отсоса стружки для аспирационных отверстий диаметром 44/58/100 мм
        • Отдаваемая мощность - 270 Вт
        • Опорная поверхность - 328х335 мм
        • Рабочая высота без подставки - 375 мм
        • Регулировка высоты защиты пильного полотна без инструмента
        • Точный параллельный упор с двойным зажимом и двусторонней фиксацией
        • Пиление радиусов при помощи устройства циркулярной резки (опция)