Преимущества

Быстрое обслуживание. Барашковый винт обеспечивает быструю регулировку натяжения пильного полотна ленточной пилы Metabo BAS 261 Precision 619008000

Простота управления. Запуск и остановка осуществляются при помощи двух кнопок, что максимально облегчает процесс управления

Экономия рабочего времени. Параллельный упор надежно крепится и не смещается во время работы, что позволяет обрабатывать однотипные заготовки без предварительной разметки

Точность работы. Градуированная шкала дает возможность оператору точно располагать заготовку под необходимым углом

Устойчивость к вибрациям

Основание крепится к полу, что обеспечивает устойчивость станку и позволяет снизить уровень вибрации во время работы

Переходник для отсоса стружки для аспирационных отверстий диаметром 44/58/100 мм

Отдаваемая мощность - 270 Вт

Опорная поверхность - 328х335 мм

Рабочая высота без подставки - 375 мм

Регулировка высоты защиты пильного полотна без инструмента

Точный параллельный упор с двойным зажимом и двусторонней фиксацией

Пиление радиусов при помощи устройства циркулярной резки (опция)

Ленточная пила Metabo BAS 261 Precision 619008000 отличается высоким качеством распила. Прецизионная направляющая регулируется и имеет три стальных ролика вверху и внизу, что обеспечивает надежность работы. Резиновое покрытие и высокая точность балансировки маховиком способствуют равномерному ходу ленты. Индукционный тип двигателя не требует специального обслуживания, а также гарантирует низкий уровень шума во время работы. Наличие системы защиты от повторного пуска исключает самопроизвольный запуск после временного отключения электропитания. Поворотный распиловочный стол изготавливается из чугуна и дает возможность производить распил с наклоном. Для открытия дверцы станка не требуется использование какого-либо инструмента, что позволяет быстро и легко заменять пильное полотно в случае необходимости. Светодиодный фонарь освещает место реза, что способствует точному выполнению операций. Для работы без пыли возможно подключение внешнего отсасывающего устройства через переходник, который входит в комплект поставки.