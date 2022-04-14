Ленточная пила Metabo BAS 318 Precision WNB 619009000

Преимущества

Быстрое обслуживание. Барашковый винт обеспечивает быструю регулировку натяжения пильного полотна станка

Простота управления. Запуск и остановка ленточной пилы 230В Metabo BAS 318 Precision WNB 619009000 осуществляются при помощи двух кнопок, что максимально облегчает процесс управления

Экономия рабочего времени. Параллельный упор надежно крепится и не смещается во время работы, что позволяет обрабатывать однотипные заготовки без предварительной разметки

Жесткость конструкции. Опорные ножки подставки обеспечивают необходимую жесткость и устойчивость конструкции, а колесики гарантируют легкость транспортировки

Рабочая высота с подставкой - 1000 мм

Отдаваемая мощность - 660 Вт

Окончательное шлифование поверхностей и изогнутых распилов приспособлением для ленточного шлифования (опция)

Пиление радиусов при помощи устройства циркулярной резки (опция)

Чугунный распиловочный стол

Индикатор натяжения полотна со шкалой для контроля напряжения

Регулировка высоты защиты пильного полотна без инструмента

Защита от повторного пуска

Ленточная пила 230В Metabo BAS 318 Precision WNB 619009000 имеет две скорости реза (410 и 880 м/мин), что дает возможность работы с различными материалами. Наличие сбалансированных обрезиненных маховиков в конструкции модели обеспечивает равномерный ход ленты. Высокое качество сборки гарантирует стабильность работы и долгий срок эксплуатации. Направляющая с зубчатым венцом и тремя стальными роликами вверху и внизу служат для регулировки угла распиловочного стола, который позволяет выполнять широкий спектр задач, например прецизионный распил с наклоном. Светодиодный фонарь, который освещает место реза, обеспечивает высокую точность. Быстрозажимной рычаг и возможность открытия дверцы без использования инструмента способствуют быстрой замене пильного полотна. Наличие выдвижного расширения стола позволяет работать с заготовками большого размера. Асинхронный тип двигателя не требует специального обслуживания и гарантирует низкий уровень шума. Специальный ящик для сбора опилок, а также переходник для подключения внешнего отсасывающего устройства обеспечивают чистоту рабочего места.