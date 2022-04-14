Ленточная пила Metabo BAS 318 Precision WNB 619009000
Арт. X13143459
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Габариты, мм
|665x980x1600
|
Частота, Гц
|50
- Ленточная пила 230В Metabo BAS 318 Precision WNB 619009000 имеет две скорости реза (410 и 880 м/мин), что дает возможность работы с различными материалами. Наличие сбалансированных обрезиненных маховиков в конструкции модели обеспечивает равномерный ход ленты. Высокое качество сборки гарантирует стабильность работы и долгий срок эксплуатации. Направляющая с зубчатым венцом и тремя стальными роликами вверху и внизу служат для регулировки угла распиловочного стола, который позволяет выполнять широкий спектр задач, например прецизионный распил с наклоном. Светодиодный фонарь, который освещает место реза, обеспечивает высокую точность. Быстрозажимной рычаг и возможность открытия дверцы без использования инструмента способствуют быстрой замене пильного полотна. Наличие выдвижного расширения стола позволяет работать с заготовками большого размера. Асинхронный тип двигателя не требует специального обслуживания и гарантирует низкий уровень шума. Специальный ящик для сбора опилок, а также переходник для подключения внешнего отсасывающего устройства обеспечивают чистоту рабочего места.
Преимущества
- Быстрое обслуживание. Барашковый винт обеспечивает быструю регулировку натяжения пильного полотна станка
- Простота управления. Запуск и остановка ленточной пилы 230В Metabo BAS 318 Precision WNB 619009000 осуществляются при помощи двух кнопок, что максимально облегчает процесс управления
- Экономия рабочего времени. Параллельный упор надежно крепится и не смещается во время работы, что позволяет обрабатывать однотипные заготовки без предварительной разметки
- Жесткость конструкции. Опорные ножки подставки обеспечивают необходимую жесткость и устойчивость конструкции, а колесики гарантируют легкость транспортировки
- Рабочая высота с подставкой - 1000 мм
- Отдаваемая мощность - 660 Вт
- Окончательное шлифование поверхностей и изогнутых распилов приспособлением для ленточного шлифования (опция)
- Пиление радиусов при помощи устройства циркулярной резки (опция)
- Чугунный распиловочный стол
- Индикатор натяжения полотна со шкалой для контроля напряжения
- Регулировка высоты защиты пильного полотна без инструмента
- Защита от повторного пуска