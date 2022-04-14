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Ленточная пила Metabo BAS 318 Precision WNB 619009000
5.0
2
Найти аналог
Ленточные станки по дереву
    Ленточная пила Metabo BAS 318 Precision WNB 619009000
    Арт. X13143459
    5.0
    2
    Ленточная пила Metabo BAS 318 Precision WNB 619009000
    Ленточная пила Metabo BAS 318 Precision WNB 619009000
    Ленточная пила Metabo BAS 318 Precision WNB 619009000
    Ленточная пила Metabo BAS 318 Precision WNB 619009000
    Ленточная пила Metabo BAS 318 Precision WNB 619009000
    Ленточная пила Metabo BAS 318 Precision WNB 619009000
    Ленточная пила Metabo BAS 318 Precision WNB 619009000
      Ленточная пила Metabo BAS 318 Precision WNB 619009000
      Ленточная пила Metabo BAS 318 Precision WNB 619009000
      Ленточная пила Metabo BAS 318 Precision WNB 619009000
      Ленточная пила Metabo BAS 318 Precision WNB 619009000
      Ленточная пила Metabo BAS 318 Precision WNB 619009000
      Ленточная пила Metabo BAS 318 Precision WNB 619009000
      Ленточная пила Metabo BAS 318 Precision WNB 619009000

      Ленточная пила Metabo BAS 318 Precision WNB 619009000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13143459
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		665x980x1600
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ленточная пила 230В Metabo BAS 318 Precision WNB 619009000 имеет две скорости реза (410 и 880 м/мин), что дает возможность работы с различными материалами. Наличие сбалансированных обрезиненных маховиков в конструкции модели обеспечивает равномерный ход ленты. Высокое качество сборки гарантирует стабильность работы и долгий срок эксплуатации. Направляющая с зубчатым венцом и тремя стальными роликами вверху и внизу служат для регулировки угла распиловочного стола, который позволяет выполнять широкий спектр задач, например прецизионный распил с наклоном. Светодиодный фонарь, который освещает место реза, обеспечивает высокую точность. Быстрозажимной рычаг и возможность открытия дверцы без использования инструмента способствуют быстрой замене пильного полотна. Наличие выдвижного расширения стола позволяет работать с заготовками большого размера. Асинхронный тип двигателя не требует специального обслуживания и гарантирует низкий уровень шума. Специальный ящик для сбора опилок, а также переходник для подключения внешнего отсасывающего устройства обеспечивают чистоту рабочего места.

        Преимущества

        • Быстрое обслуживание. Барашковый винт обеспечивает быструю регулировку натяжения пильного полотна станка
        • Простота управления. Запуск и остановка ленточной пилы 230В Metabo BAS 318 Precision WNB 619009000 осуществляются при помощи двух кнопок, что максимально облегчает процесс управления
        • Экономия рабочего времени. Параллельный упор надежно крепится и не смещается во время работы, что позволяет обрабатывать однотипные заготовки без предварительной разметки
        • Жесткость конструкции. Опорные ножки подставки обеспечивают необходимую жесткость и устойчивость конструкции, а колесики гарантируют легкость транспортировки
        • Рабочая высота с подставкой - 1000 мм
        • Отдаваемая мощность - 660 Вт
        • Окончательное шлифование поверхностей и изогнутых распилов приспособлением для ленточного шлифования (опция)
        • Пиление радиусов при помощи устройства циркулярной резки (опция)
        • Чугунный распиловочный стол
        • Индикатор натяжения полотна со шкалой для контроля напряжения
        • Регулировка высоты защиты пильного полотна без инструмента
        • Защита от повторного пуска