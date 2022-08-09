Пила Makita 4101 RH алмазная

Дисковая пила Makita 4101 RH - мощный инструмент для пиления большого количества материалов: мрамора, бетона , кирпича, в том числе и под углом до 45 градусов. Предусмотрено устройство экстренной остановки пилы при скачке напряжения или коротком замыкании.

Преимущества