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Пила Makita 4101 RH алмазная
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Пила Makita 4101 RH алмазная
    Арт. Х1271590
    5.0
    1
    Пила Makita 4101 RH алмазная

      Пила Makita 4101 RH алмазная

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1271590
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Румыния
      Родина бренда
      		Япония
      Длина кабеля, м
      		3
      Мощность, Вт
      		860
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Дисковая пила Makita 4101 RH - мощный инструмент для пиления большого количества материалов: мрамора, бетона , кирпича, в том числе и под углом до 45 градусов. Предусмотрено устройство экстренной остановки пилы при скачке напряжения или коротком замыкании.

        Преимущества

        • Небольшой вес - для неутомительной работы
        • Низкий уровень вибрации и шума
        • Возможен косой рез влево 0-45 градусов
        • Инструмент оснащен устройством, отключающим пилу при коротком замыкании
        • Мощный и надежный двигатель