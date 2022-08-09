Пила Makita 4101 RH алмазная
Арт. Х1271590
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Румыния
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Родина бренда
|Япония
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Длина кабеля, м
|3
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Мощность, Вт
|860
Дисковая пила Makita 4101 RH - мощный инструмент для пиления большого количества материалов: мрамора, бетона , кирпича, в том числе и под углом до 45 градусов. Предусмотрено устройство экстренной остановки пилы при скачке напряжения или коротком замыкании.
Преимущества
- Небольшой вес - для неутомительной работы
- Низкий уровень вибрации и шума
- Возможен косой рез влево 0-45 градусов
- Инструмент оснащен устройством, отключающим пилу при коротком замыкании
- Мощный и надежный двигатель