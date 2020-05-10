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Сабельная пила Makita JR3050T
5.0
2
Найти аналог
Сетевые сабельные пилы
    Сабельная пила Makita JR3050T
    Арт. X104804120135
    5.0
    2
    Сабельная пила Makita JR3050T
    Сабельная пила Makita JR3050T
    Сабельная пила Makita JR3050T
    Сабельная пила Makita JR3050T
    Сабельная пила Makita JR3050T
    Сабельная пила Makita JR3050T
    Сабельная пила Makita JR3050T
    Сабельная пила Makita JR3050T
    Сабельная пила Makita JR3050T
    Сабельная пила Makita JR3050T
      Сабельная пила Makita JR3050T
      Сабельная пила Makita JR3050T
      Сабельная пила Makita JR3050T
      Сабельная пила Makita JR3050T
      Сабельная пила Makita JR3050T
      Сабельная пила Makita JR3050T
      Сабельная пила Makita JR3050T
      Сабельная пила Makita JR3050T
      Сабельная пила Makita JR3050T
      Сабельная пила Makita JR3050T

      Сабельная пила Makita JR3050T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X104804120135
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сабельная пила Makita JR3050T - это электроинструмент, сконструированный для пильных работ. Применяют данную модель для распила деревянных и металлических заготовок, а также труб. Инструмент оснащен системой быстрой замены пилок, имеет сетевой кабель длиной четыре метра. Обрезиненные рукоять и часть корпуса служат для надежного захвата пилы двумя руками.

        Преимущества

        • Бесключевая регулировка глубины пропила для более равномерного износа полотна и продления срока его службы
        • Инструмент можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции
        • Обрезиненный корпус дает возможность удобного захвата сабельной пилы Makita JR3050T двумя руками - за рукоять и за корпус
        • Клавиша пуска фиксируется в положении старт - для продолжительной работы инструментом
        • Для удобного и точного ведения инструмента по обрабатываемой поверхности, он оснащен опорной подошвой