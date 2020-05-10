Сабельная пила Makita JR3050T
Арт. X104804120135
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
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- Сабельная пила Makita JR3050T - это электроинструмент, сконструированный для пильных работ. Применяют данную модель для распила деревянных и металлических заготовок, а также труб. Инструмент оснащен системой быстрой замены пилок, имеет сетевой кабель длиной четыре метра. Обрезиненные рукоять и часть корпуса служат для надежного захвата пилы двумя руками.
Преимущества
- Бесключевая регулировка глубины пропила для более равномерного износа полотна и продления срока его службы
- Инструмент можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции
- Обрезиненный корпус дает возможность удобного захвата сабельной пилы Makita JR3050T двумя руками - за рукоять и за корпус
- Клавиша пуска фиксируется в положении старт - для продолжительной работы инструментом
- Для удобного и точного ведения инструмента по обрабатываемой поверхности, он оснащен опорной подошвой