Преимущества

Бесключевая регулировка глубины пропила для более равномерного износа полотна и продления срока его службы

Инструмент можно включать в незаземленные розетки, благодаря наличию двойной изоляции

Обрезиненный корпус дает возможность удобного захвата сабельной пилы Makita JR3050T двумя руками - за рукоять и за корпус

Клавиша пуска фиксируется в положении старт - для продолжительной работы инструментом

Для удобного и точного ведения инструмента по обрабатываемой поверхности, он оснащен опорной подошвой

Сабельная пила Makita JR3050T - это электроинструмент, сконструированный для пильных работ. Применяют данную модель для распила деревянных и металлических заготовок, а также труб. Инструмент оснащен системой быстрой замены пилок, имеет сетевой кабель длиной четыре метра. Обрезиненные рукоять и часть корпуса служат для надежного захвата пилы двумя руками.