Сабельная пила Makita JR 3060 T
Арт. Х145196
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
- Сабельная пила Makita JR 3060 T - профессиональный инструмент с мощным двигателем (1250 Вт) и ударопрочным корпусом, создан специально для работы с интенсивными нагрузками. Основная область применения - столярные и строительные работы. В пиле предусмотрен маятниковый ход для быстрой черновой распилки. Отличное соотношение мощности и веса, сбалансированный корпус и удобные рукоятки - все это способствует комфортной и неутомительной работе с данным инструментом.
Преимущества
- Двойная изоляция
- Сдув опилок
- Бесключевая регулировка глубины реза - 5 положений
- Электронная регулировка числа оборотов
- Блокировка кнопки включения для продолжительных работ
- Четыре ступени регулировки маятникового хода
- Предохранительная муфта
- Легкий доступ к щёткам