Преимущества

Двойная изоляция

Сдув опилок

Бесключевая регулировка глубины реза - 5 положений

Электронная регулировка числа оборотов

Блокировка кнопки включения для продолжительных работ

Четыре ступени регулировки маятникового хода

Предохранительная муфта

Легкий доступ к щёткам

Сабельная пила Makita JR 3060 T - профессиональный инструмент с мощным двигателем (1250 Вт) и ударопрочным корпусом, создан специально для работы с интенсивными нагрузками. Основная область применения - столярные и строительные работы. В пиле предусмотрен маятниковый ход для быстрой черновой распилки. Отличное соотношение мощности и веса, сбалансированный корпус и удобные рукоятки - все это способствует комфортной и неутомительной работе с данным инструментом.