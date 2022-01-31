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Сабельная пила Makita JR 3060 T
4.0
5
Найти аналог
Сетевые сабельные пилы
    Сабельная пила Makita JR 3060 T
    Арт. Х145196
    4.0
    5
    Сабельная пила Makita JR 3060 T
    Сабельная пила Makita JR 3060 T
    Сабельная пила Makita JR 3060 T
    Сабельная пила Makita JR 3060 T
    Сабельная пила Makita JR 3060 T
      Сабельная пила Makita JR 3060 T
      Сабельная пила Makita JR 3060 T
      Сабельная пила Makita JR 3060 T
      Сабельная пила Makita JR 3060 T
      Сабельная пила Makita JR 3060 T

      Сабельная пила Makita JR 3060 T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х145196
      4.0
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сабельная пила Makita JR 3060 T - профессиональный инструмент с мощным двигателем (1250 Вт) и ударопрочным корпусом, создан специально для работы с интенсивными нагрузками. Основная область применения - столярные и строительные работы. В пиле предусмотрен маятниковый ход для быстрой черновой распилки. Отличное соотношение мощности и веса, сбалансированный корпус и удобные рукоятки - все это способствует комфортной и неутомительной работе с данным инструментом.

        Преимущества

        • Двойная изоляция
        • Сдув опилок
        • Бесключевая регулировка глубины реза - 5 положений
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Блокировка кнопки включения для продолжительных работ
        • Четыре ступени регулировки маятникового хода
        • Предохранительная муфта
        • Легкий доступ к щёткам