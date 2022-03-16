Циркулярная настольная пила Makita MLT100
Арт. X1048041202100
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Напряжение сети, В
|220
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Длина кабеля, м
|2.5
- Циркулярная настольная пила Makita MLT100 предназначена для продольной и поперечной распиловки древесины любой плотности. Оснащенная мощным электродвигателем.
Преимущества
- Удобная настольная пила для точного реза
- Плавный пуск
- Защита от случайного пуска
- Система электрического торможения двигателя
- Двухполюсная слайд система регулировки глубины пропила для более эффективной и плавной регулировки
- Долговечная алюминиевая литая столешница
- Для точного продольного, поперечного реза, а также распила под углом
- Поддержка постоянных оборотов под нагрузкой
- Встроенная система пылеудаления позволяет подключать пылесос
- Шнур питания фиксируется с помощью специальных зажимов
- Специальный отсек для хранения аксессуаров и расходных материалов: диска, параллельного упора, упора для реза под углом