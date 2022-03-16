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Циркулярная настольная пила Makita MLT100
5.0
3
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная настольная пила Makita MLT100
    Арт. X1048041202100
    5.0
    3
    Циркулярная настольная пила Makita MLT100

      Циркулярная настольная пила Makita MLT100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1048041202100
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		2.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Циркулярная настольная пила Makita MLT100 предназначена для продольной и поперечной распиловки древесины любой плотности. Оснащенная мощным электродвигателем.

        Преимущества

        • Удобная настольная пила для точного реза
        • Плавный пуск
        • Защита от случайного пуска
        • Система электрического торможения двигателя
        • Двухполюсная слайд система регулировки глубины пропила для более эффективной и плавной регулировки
        • Долговечная алюминиевая литая столешница
        • Для точного продольного, поперечного реза, а также распила под углом
        • Поддержка постоянных оборотов под нагрузкой
        • Встроенная система пылеудаления позволяет подключать пылесос
        • Шнур питания фиксируется с помощью специальных зажимов
        • Специальный отсек для хранения аксессуаров и расходных материалов: диска, параллельного упора, упора для реза под углом