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Аккумуляторная сабельная пила Makita BJR181RFE
4.5
2
Найти аналог
Аккумуляторные сабельные пилы
    Аккумуляторная сабельная пила Makita BJR181RFE
    Арт. Х1217014
    4.5
    2
    Аккумуляторная сабельная пила Makita BJR181RFE
    Аккумуляторная сабельная пила Makita BJR181RFE
    Аккумуляторная сабельная пила Makita BJR181RFE
    Аккумуляторная сабельная пила Makita BJR181RFE
    Аккумуляторная сабельная пила Makita BJR181RFE
    Аккумуляторная сабельная пила Makita BJR181RFE
      Аккумуляторная сабельная пила Makita BJR181RFE
      Аккумуляторная сабельная пила Makita BJR181RFE
      Аккумуляторная сабельная пила Makita BJR181RFE
      Аккумуляторная сабельная пила Makita BJR181RFE
      Аккумуляторная сабельная пила Makita BJR181RFE
      Аккумуляторная сабельная пила Makita BJR181RFE

      Аккумуляторная сабельная пила Makita BJR181RFE

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1217014
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Емкость аккумулятора, Ач
      		3
      Тип аккумулятора
      		Li-lon
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная сабельная пила Makita BJR181RFE - это инструмент из серии LXT. Благодаря инновационной технлогии пила сможет долгое время работать на одном заряде аккумулятора, без потери мощности. Инструмент оснащен высокопроизводительным литий-ионным аккумулятором и новым четырехполюсным мотором. Также данная модель оснащена электричским тормозом двигателя, что обеспечивает безопасность оператора при работе.

        Преимущества

        • Блокировка от случайного пуска
        • Легкий доступ к угольным щеткам для их замены
        • Бесступенчатая регулировка хода для оптимальной работы с различными материалами