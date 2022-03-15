Преимущества

Блокировка от случайного пуска

Легкий доступ к угольным щеткам для их замены

Бесступенчатая регулировка хода для оптимальной работы с различными материалами

Аккумуляторная сабельная пила Makita BJR181RFE - это инструмент из серии LXT. Благодаря инновационной технлогии пила сможет долгое время работать на одном заряде аккумулятора, без потери мощности. Инструмент оснащен высокопроизводительным литий-ионным аккумулятором и новым четырехполюсным мотором. Также данная модель оснащена электричским тормозом двигателя, что обеспечивает безопасность оператора при работе.