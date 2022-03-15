Аккумуляторная сабельная пила Makita BJR181RFE
Арт. Х1217014
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Япония
|
Емкость аккумулятора, Ач
|3
|
Тип аккумулятора
|Li-lon
- Аккумуляторная сабельная пила Makita BJR181RFE - это инструмент из серии LXT. Благодаря инновационной технлогии пила сможет долгое время работать на одном заряде аккумулятора, без потери мощности. Инструмент оснащен высокопроизводительным литий-ионным аккумулятором и новым четырехполюсным мотором. Также данная модель оснащена электричским тормозом двигателя, что обеспечивает безопасность оператора при работе.
Преимущества
- Блокировка от случайного пуска
- Легкий доступ к угольным щеткам для их замены
- Бесступенчатая регулировка хода для оптимальной работы с различными материалами