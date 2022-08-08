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Пила Metabo KSE 55 Vario PLUS Циркуляционная погружная 601204000
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Пила Metabo KSE 55 Vario PLUS Циркуляционная погружная 601204000
    Арт. Х1271572
    5.0
    1
    Пила Metabo KSE 55 Vario PLUS Циркуляционная погружная 601204000
    Пила Metabo KSE 55 Vario PLUS Циркуляционная погружная 601204000
    Пила Metabo KSE 55 Vario PLUS Циркуляционная погружная 601204000
    Пила Metabo KSE 55 Vario PLUS Циркуляционная погружная 601204000
    Пила Metabo KSE 55 Vario PLUS Циркуляционная погружная 601204000
      Пила Metabo KSE 55 Vario PLUS Циркуляционная погружная 601204000
      Пила Metabo KSE 55 Vario PLUS Циркуляционная погружная 601204000
      Пила Metabo KSE 55 Vario PLUS Циркуляционная погружная 601204000
      Пила Metabo KSE 55 Vario PLUS Циркуляционная погружная 601204000
      Пила Metabo KSE 55 Vario PLUS Циркуляционная погружная 601204000

      Пила Metabo KSE 55 Vario PLUS Циркуляционная погружная 601204000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1271572
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		1200
      Вес, кг
      		3.7
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Циркулярная погружная пила Metabo KSE 55 Vario PLUS 601204000 - самый легкий инструмент в своем классе, предназначенный для распиливания под различными углами деревянных и пластиковых заготовок толщиной до 55 мм. Корпус имеет отличные защитные характеристики, так как изготовлен из литого магниевого сплава под давлением.

        Преимущества

        • Быстросъемный кожух диска - для выполнения врезного пропила
        • Индикатор распила
        • Параллельный упор с двойным ведением
        • Самоотключающиеся угольные щетки
        • Дополнительная регулировка угла наклона пильного диска по отношению к основанию - для резов особой точности
        • Система смазки продлевает срок службы редуктора
        • Регулировочное колесо для установки числа оборотов
        • Предохранительная муфта Metabo S-automatic - для уменьшения отдачи при застревании пильного диска в заготовке
        • Поворачиваемый патрубок отсоса стружки
        • Защита от перегрузок