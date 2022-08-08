Пила Metabo KSE 55 Vario PLUS Циркуляционная погружная 601204000

Циркулярная погружная пила Metabo KSE 55 Vario PLUS 601204000 - самый легкий инструмент в своем классе, предназначенный для распиливания под различными углами деревянных и пластиковых заготовок толщиной до 55 мм. Корпус имеет отличные защитные характеристики, так как изготовлен из литого магниевого сплава под давлением.

Преимущества