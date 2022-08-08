Пила Metabo KSE 55 Vario PLUS Циркуляционная погружная 601204000
Арт. Х1271572
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|1200
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Вес, кг
|3.7
Циркулярная погружная пила Metabo KSE 55 Vario PLUS 601204000 - самый легкий инструмент в своем классе, предназначенный для распиливания под различными углами деревянных и пластиковых заготовок толщиной до 55 мм. Корпус имеет отличные защитные характеристики, так как изготовлен из литого магниевого сплава под давлением.
Преимущества
- Быстросъемный кожух диска - для выполнения врезного пропила
- Индикатор распила
- Параллельный упор с двойным ведением
- Самоотключающиеся угольные щетки
- Дополнительная регулировка угла наклона пильного диска по отношению к основанию - для резов особой точности
- Система смазки продлевает срок службы редуктора
- Регулировочное колесо для установки числа оборотов
- Предохранительная муфта Metabo S-automatic - для уменьшения отдачи при застревании пильного диска в заготовке
- Поворачиваемый патрубок отсоса стружки
- Защита от перегрузок