Пила монтажная DeWalt D 28710V

Преимущества

Мощный двигатель обладает высокой надежностью и устойчивостью к перегрузкам

Блокировка шпинделя позволяет быстро и легко сменить диск

Защита от искр регулируется в различны[ направлениях - для оптимального подбора нужного

Регулировка глубины реза оптимизирует и делает точной любую работу

Небольшой вес (17 кг) и максимальная функциональность

Монтажная пила DeWalt D 28710 V - это профессиональный инструмент, который используется для резки металлических изделий. Пила оснащена абразивным диском и мощным двигателем с частотой оборотов 3800 об/мин - для эффективной и быстрой резки металла. Быстрозажимные тиски позволяют значительно сократить время зажима заготовки, двигатель обладает высокой сопротивляемостью к перегрузкам, быстрая и легкая смена диска осуществляется за счет блокировки шпинделя. Прочная конструкция обладает повышенной устойчивостью и высокой безопасностью.