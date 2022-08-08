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Пила монтажная DeWalt D 28710V
5.0
1
Найти аналог
Монтажные пилы
    Пила монтажная DeWalt D 28710V
    Арт. 77777Х14566
    5.0
    1
    Пила монтажная DeWalt D 28710V
    Пила монтажная DeWalt D 28710V
      Пила монтажная DeWalt D 28710V
      Пила монтажная DeWalt D 28710V

      Пила монтажная DeWalt D 28710V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 77777Х14566
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Мексика
      Родина бренда
      		США
      Материал обработки
      		металл
      Вес, кг
      		17
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Монтажная пила DeWalt D 28710 V - это профессиональный инструмент, который используется для резки металлических изделий. Пила оснащена абразивным диском и мощным двигателем с частотой оборотов 3800 об/мин - для эффективной и быстрой резки металла. Быстрозажимные тиски позволяют значительно сократить время зажима заготовки, двигатель обладает высокой сопротивляемостью к перегрузкам, быстрая и легкая смена диска осуществляется за счет блокировки шпинделя. Прочная конструкция обладает повышенной устойчивостью и высокой безопасностью.

        Преимущества

        • Мощный двигатель обладает высокой надежностью и устойчивостью к перегрузкам
        • Блокировка шпинделя позволяет быстро и легко сменить диск
        • Защита от искр регулируется в различны[ направлениях - для оптимального подбора нужного
        • Регулировка глубины реза оптимизирует и делает точной любую работу
        • Небольшой вес (17 кг) и максимальная функциональность