Пила монтажная DeWalt D 28710V
Арт. 77777Х14566
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Мексика
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Родина бренда
|США
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Материал обработки
|металл
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Вес, кг
|17
- Монтажная пила DeWalt D 28710 V - это профессиональный инструмент, который используется для резки металлических изделий. Пила оснащена абразивным диском и мощным двигателем с частотой оборотов 3800 об/мин - для эффективной и быстрой резки металла. Быстрозажимные тиски позволяют значительно сократить время зажима заготовки, двигатель обладает высокой сопротивляемостью к перегрузкам, быстрая и легкая смена диска осуществляется за счет блокировки шпинделя. Прочная конструкция обладает повышенной устойчивостью и высокой безопасностью.
Преимущества
- Мощный двигатель обладает высокой надежностью и устойчивостью к перегрузкам
- Блокировка шпинделя позволяет быстро и легко сменить диск
- Защита от искр регулируется в различны[ направлениях - для оптимального подбора нужного
- Регулировка глубины реза оптимизирует и делает точной любую работу
- Небольшой вес (17 кг) и максимальная функциональность