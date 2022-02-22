Монтажная пила DeWalt D 28715
Арт. Х145250
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Материал обработки
|металл
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Вес, кг
|18.5
- Монтажная пила DeWalt D 28715 - профессиональный инструмент с мощным двигателем 2.2 кВт, предназначенный для распиливания металлических изделий. Высокий крутящий момент и большой диаметр пильного диска обеспечивают легкое распиливание заготовок толщиной до 130 мм. Замена пильного диска не требует специального инструмента, что значительно экономит время
Преимущества
- Плавный пуск
- Защита двигателя от абразивной пыли
- Бесключевое изменение угла положения заготовки
- Блокировка шпинделя
- Высокопрочные шестеренки
- Регулируемый кожух защиты от искр
- Самоотключающиеся щетки для предотвращения повреждений двигателя
- Возможен рез под углом до 45°