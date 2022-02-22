Преимущества

Плавный пуск

Защита двигателя от абразивной пыли

Бесключевое изменение угла положения заготовки

Блокировка шпинделя

Высокопрочные шестеренки

Регулируемый кожух защиты от искр

Самоотключающиеся щетки для предотвращения повреждений двигателя

Возможен рез под углом до 45°

Монтажная пила DeWalt D 28715 - профессиональный инструмент с мощным двигателем 2.2 кВт, предназначенный для распиливания металлических изделий. Высокий крутящий момент и большой диаметр пильного диска обеспечивают легкое распиливание заготовок толщиной до 130 мм. Замена пильного диска не требует специального инструмента, что значительно экономит время