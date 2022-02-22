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Монтажная пила DeWalt D 28715
5.0
2
Найти аналог
Монтажные пилы
    Монтажная пила DeWalt D 28715
    Арт. Х145250
    5.0
    2
    Монтажная пила DeWalt D 28715
    Монтажная пила DeWalt D 28715
    Монтажная пила DeWalt D 28715
    Монтажная пила DeWalt D 28715
      Монтажная пила DeWalt D 28715
      Монтажная пила DeWalt D 28715
      Монтажная пила DeWalt D 28715
      Монтажная пила DeWalt D 28715

      Монтажная пила DeWalt D 28715

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х145250
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Материал обработки
      		металл
      Вес, кг
      		18.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Монтажная пила DeWalt D 28715 - профессиональный инструмент с мощным двигателем 2.2 кВт, предназначенный для распиливания металлических изделий. Высокий крутящий момент и большой диаметр пильного диска обеспечивают легкое распиливание заготовок толщиной до 130 мм. Замена пильного диска не требует специального инструмента, что значительно экономит время

        Преимущества

        • Плавный пуск
        • Защита двигателя от абразивной пыли
        • Бесключевое изменение угла положения заготовки
        • Блокировка шпинделя
        • Высокопрочные шестеренки
        • Регулируемый кожух защиты от искр
        • Самоотключающиеся щетки для предотвращения повреждений двигателя
        • Возможен рез под углом до 45°