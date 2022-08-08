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Пила монтажная DeWalt D28720V
5.0
1
Найти аналог
Монтажные пилы
    Пила монтажная DeWalt D28720V
    Арт. 77777Х14546
    5.0
    1
    Пила монтажная DeWalt D28720V
    Пила монтажная DeWalt D28720V
      Пила монтажная DeWalt D28720V
      Пила монтажная DeWalt D28720V

      Пила монтажная DeWalt D28720V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 77777Х14546
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Материал обработки
      		металл
      Вес, кг
      		17
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Монтажная пила DeWalt D 28720 оснащена мощным электродвигателем, защищенным от абразивной пыли. Инструмент имеет усовершенствованную конструкцию тисков, что гарантирует быструю замену заготовок. Блокировка шпинделя обеспечивает легкую смену диска. Провести домашнюю диагностику инструмента совсем несложно, когда есть легкий доступ к щеткам. Модель поставляется с одним абразивным диском.

        Преимущества

        • Мощный электродвигатель, защищенный от абразивной пыли
        • Вертикальное расположение рукоятки позволяет с меньшем усилием производить резку толстых заготовок
        • Легкий доступ к щеткам - для быстрой их замены
        • Усовершенствованная конструкция тисков
        • Блокировка шпинделя - для простой смены диска