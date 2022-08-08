Пила монтажная DeWalt D28720V

Преимущества

Мощный электродвигатель, защищенный от абразивной пыли

Вертикальное расположение рукоятки позволяет с меньшем усилием производить резку толстых заготовок

Легкий доступ к щеткам - для быстрой их замены

Усовершенствованная конструкция тисков

Блокировка шпинделя - для простой смены диска

Монтажная пила DeWalt D 28720 оснащена мощным электродвигателем, защищенным от абразивной пыли. Инструмент имеет усовершенствованную конструкцию тисков, что гарантирует быструю замену заготовок. Блокировка шпинделя обеспечивает легкую смену диска. Провести домашнюю диагностику инструмента совсем несложно, когда есть легкий доступ к щеткам. Модель поставляется с одним абразивным диском.