Монтажная пила Makita 2414NB

Преимущества

Фиксация шпинделя;

Дополнительная рукоятка - для удобного перемещения;

Специальный кожух.

Монтажная пила Makita 2414 NB используется для резки металла и ПВХ. Для безопасной работы предусмотрен специальный ограничитель - противоискровый экран, предохраняющий от контакта инструмента с рабочей поверхностью. Пильный диск накрыт прочным кожухом - для защиты пользователя. Фиксация вала - для быстрой замены пильного диска. Аппарат отличается небольшими размерами и имеет двойную изоляцию.