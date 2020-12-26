Монтажная пила Makita 2414NB
Арт. Х14550
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|18
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Частота, Гц
|50
- Монтажная пила Makita 2414 NB используется для резки металла и ПВХ. Для безопасной работы предусмотрен специальный ограничитель - противоискровый экран, предохраняющий от контакта инструмента с рабочей поверхностью. Пильный диск накрыт прочным кожухом - для защиты пользователя. Фиксация вала - для быстрой замены пильного диска. Аппарат отличается небольшими размерами и имеет двойную изоляцию.
Преимущества
- Фиксация шпинделя;
- Дополнительная рукоятка - для удобного перемещения;
- Специальный кожух.