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Монтажная пила Makita 2414NB
5.0
1
Найти аналог
Монтажные пилы
    Монтажная пила Makita 2414NB
    Арт. Х14550
    5.0
    1
    Монтажная пила Makita 2414NB
    Монтажная пила Makita 2414NB
    Монтажная пила Makita 2414NB
      Монтажная пила Makita 2414NB
      Монтажная пила Makita 2414NB
      Монтажная пила Makita 2414NB

      Монтажная пила Makita 2414NB

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х14550
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		18
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Монтажная пила Makita 2414 NB используется для резки металла и ПВХ. Для безопасной работы предусмотрен специальный ограничитель - противоискровый экран, предохраняющий от контакта инструмента с рабочей поверхностью. Пильный диск накрыт прочным кожухом - для защиты пользователя. Фиксация вала - для быстрой замены пильного диска. Аппарат отличается небольшими размерами и имеет двойную изоляцию.

        Преимущества

        • Фиксация шпинделя;
        • Дополнительная рукоятка - для удобного перемещения;
        • Специальный кожух.