Пила монтажная Makita 2704

Распилочный станок Makita 2704 предназначен для сверхточного распила заготовок из древесины. Пиление можно производить или под прямым углом, или под углом до 45°. Небольшие размера станка (655х766х344мм) вместе с малым весом (34.9кг) позволяют легко перевозить его с места на место. Уже на рабочей площадке станок можно закрепить 4мя болтами к верстаку или специальной подставке.

Преимущества