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Пила монтажная Makita 2704
5.0
1
Найти аналог
Монтажные пилы
    Пила монтажная Makita 2704
    Арт. 77777Х14577
    5.0
    1
    Пила монтажная Makita 2704
    Пила монтажная Makita 2704
    Пила монтажная Makita 2704
      Пила монтажная Makita 2704
      Пила монтажная Makita 2704
      Пила монтажная Makita 2704

      Пила монтажная Makita 2704

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х14577
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Япония
      Материал обработки
      		дерево
      Вес, кг
      		34.9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Распилочный станок Makita 2704 предназначен для сверхточного распила заготовок из древесины. Пиление можно производить или под прямым углом, или под углом до 45°. Небольшие размера станка (655х766х344мм) вместе с малым весом (34.9кг) позволяют легко перевозить его с места на место. Уже на рабочей площадке станок можно закрепить 4мя болтами к верстаку или специальной подставке.

        Преимущества

        • Защита от перегрузок в момент включения инструмента
        • Работа с заготовками при помощи параллельного упора
        • Мощный двигатель 1650Вт
        • Возможность реза под углом до 45 градусов
        • Двигатель оснащен электронным тормозом