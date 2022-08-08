Пила монтажная Makita 2704
Арт. 77777Х14577
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Япония
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Материал обработки
|дерево
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Вес, кг
|34.9
Распилочный станок Makita 2704 предназначен для сверхточного распила заготовок из древесины. Пиление можно производить или под прямым углом, или под углом до 45°. Небольшие размера станка (655х766х344мм) вместе с малым весом (34.9кг) позволяют легко перевозить его с места на место. Уже на рабочей площадке станок можно закрепить 4мя болтами к верстаку или специальной подставке.
Преимущества
- Защита от перегрузок в момент включения инструмента
- Работа с заготовками при помощи параллельного упора
- Мощный двигатель 1650Вт
- Возможность реза под углом до 45 градусов
- Двигатель оснащен электронным тормозом