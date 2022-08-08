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Пила монтажная Metabo СS 23-355 602335000
5.0
1
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Монтажные пилы
    Пила монтажная Metabo СS 23-355 602335000
    Арт. Х145276
    5.0
    1
    Пила монтажная Metabo СS 23-355 602335000
    Пила монтажная Metabo СS 23-355 602335000
    Пила монтажная Metabo СS 23-355 602335000
    Пила монтажная Metabo СS 23-355 602335000
      Пила монтажная Metabo СS 23-355 602335000
      Пила монтажная Metabo СS 23-355 602335000
      Пила монтажная Metabo СS 23-355 602335000
      Пила монтажная Metabo СS 23-355 602335000

      Пила монтажная Metabo СS 23-355 602335000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х145276
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Материал обработки
      		металл
      Вес, кг
      		16.9
      Напряжение сети, В
      		220
      Упаковка
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Монтажная пила Metabo CS 23-355 602335850 - это инструмент профессионального класса. Область применения - выполнение отрезных работ. Для удобного и надежного крепления заготовок, инструмент оснащен тисками. Поворотный кожух и регулируемый щиток для отвода искр защищают оператора при работе.

        Преимущества

        • Для удобной и быстрой замены диска, пила оснащена блокировкой шпинделя
        • Удобная транспортировка осуществляется за счет встроенной рукоятки для переноски и фиксатора
        • Высокий упорный профиль - для лучшей фиксации заготовок
        • Ножки придают конструкции устойчивость
        • Для выполнения точных пропилов, пила оснащена регулируемым упором глубины