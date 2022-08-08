Пила монтажная Metabo СS 23-355 602335000
Арт. Х145276
Характеристики
|
Производитель
|
Материал обработки
|металл
|
Вес, кг
|16.9
|
Напряжение сети, В
|220
|
Упаковка
|коробка
- Монтажная пила Metabo CS 23-355 602335850 - это инструмент профессионального класса. Область применения - выполнение отрезных работ. Для удобного и надежного крепления заготовок, инструмент оснащен тисками. Поворотный кожух и регулируемый щиток для отвода искр защищают оператора при работе.
Преимущества
- Для удобной и быстрой замены диска, пила оснащена блокировкой шпинделя
- Удобная транспортировка осуществляется за счет встроенной рукоятки для переноски и фиксатора
- Высокий упорный профиль - для лучшей фиксации заготовок
- Ножки придают конструкции устойчивость
- Для выполнения точных пропилов, пила оснащена регулируемым упором глубины