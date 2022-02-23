Монтажная пила Metabo СS 23-355 602335850 с отрезным диском 355 мм

Преимущества

Для удобной и быстрой замены диска, пила оснащена блокировкой шпинделя

Удобная транспортировка осуществляется за счет встроенной рукоятки для переноски и фиксатора

Высокий упорный профиль - для лучшей фиксации заготовок

Ножки придают конструкции устойчивость

Для выполнения точных пропилов, пила оснащена регулируемым упором глубины

Монтажная пила Metabo CS 23-355 602335850 - это инструмент профессионального класса. Область применения - выполнение отрезных работ. Для удобного и надежного крепления заготовок, инструмент оснащен тисками. Поворотный кожух и регулируемый щиток для отвода искр защищают оператора при работе.