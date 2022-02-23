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Монтажная пила Metabo СS 23-355 602335850 с отрезным диском 355 мм
5.0
2
22 599 ₽
Монтажные пилы
    Монтажная пила Metabo СS 23-355 602335850 с отрезным диском 355 мм
    Арт. Х145310
    5.0
    2
    Монтажная пила Metabo СS 23-355 602335850 с отрезным диском 355 мм
    Монтажная пила Metabo СS 23-355 602335850 с отрезным диском 355 мм
    Монтажная пила Metabo СS 23-355 602335850 с отрезным диском 355 мм
    Монтажная пила Metabo СS 23-355 602335850 с отрезным диском 355 мм
    Монтажная пила Metabo СS 23-355 602335850 с отрезным диском 355 мм
    Монтажная пила Metabo СS 23-355 602335850 с отрезным диском 355 мм
    Монтажная пила Metabo СS 23-355 602335850 с отрезным диском 355 мм
    Монтажная пила Metabo СS 23-355 602335850 с отрезным диском 355 мм
    Монтажная пила Metabo СS 23-355 602335850 с отрезным диском 355 мм
      Монтажная пила Metabo СS 23-355 602335850 с отрезным диском 355 мм
      Монтажная пила Metabo СS 23-355 602335850 с отрезным диском 355 мм
      Монтажная пила Metabo СS 23-355 602335850 с отрезным диском 355 мм
      Монтажная пила Metabo СS 23-355 602335850 с отрезным диском 355 мм
      Монтажная пила Metabo СS 23-355 602335850 с отрезным диском 355 мм
      Монтажная пила Metabo СS 23-355 602335850 с отрезным диском 355 мм
      Монтажная пила Metabo СS 23-355 602335850 с отрезным диском 355 мм
      Монтажная пила Metabo СS 23-355 602335850 с отрезным диском 355 мм
      Монтажная пила Metabo СS 23-355 602335850 с отрезным диском 355 мм

      Монтажная пила Metabo СS 23-355 602335850 с отрезным диском 355 мм

      22 599 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 615 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
      Арт. Х145310
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Материал обработки
      		дерево
      Вес, кг
      		17
      Все характеристики
      22 599 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 615 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Монтажная пила Metabo CS 23-355 602335850 - это инструмент профессионального класса. Область применения - выполнение отрезных работ. Для удобного и надежного крепления заготовок, инструмент оснащен тисками. Поворотный кожух и регулируемый щиток для отвода искр защищают оператора при работе.

        Преимущества

        • Для удобной и быстрой замены диска, пила оснащена блокировкой шпинделя
        • Удобная транспортировка осуществляется за счет встроенной рукоятки для переноски и фиксатора
        • Высокий упорный профиль - для лучшей фиксации заготовок
        • Ножки придают конструкции устойчивость
        • Для выполнения точных пропилов, пила оснащена регулируемым упором глубины