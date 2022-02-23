Монтажная пила Metabo СS 23-355 602335850 с отрезным диском 355 мм
Арт. Х145310
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Материал обработки
|дерево
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Вес, кг
|17
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- Монтажная пила Metabo CS 23-355 602335850 - это инструмент профессионального класса. Область применения - выполнение отрезных работ. Для удобного и надежного крепления заготовок, инструмент оснащен тисками. Поворотный кожух и регулируемый щиток для отвода искр защищают оператора при работе.
Преимущества
- Для удобной и быстрой замены диска, пила оснащена блокировкой шпинделя
- Удобная транспортировка осуществляется за счет встроенной рукоятки для переноски и фиксатора
- Высокий упорный профиль - для лучшей фиксации заготовок
- Ножки придают конструкции устойчивость
- Для выполнения точных пропилов, пила оснащена регулируемым упором глубины