Монтажная пила Sturm CF7324
Арт. Х145346
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Материал обработки
|металл
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Вес, кг
|14.5
- Отрезная пила по металлу Штурм CF7324 -инструмент с малыми габаритами и небольшим весом. Применяется для прямолинейной распиловки изделий из стали и цветных металлов. Укомплектована мощным электродвигателем на 2400 Вт и скоростью вращения без нагрузки 3600 об/мин. Пила оснащена прочной опорной платформой и режущим диском диаметром 355х24.5 мм. Максимальный диаметр заготовки 90° - 120 мм.
Преимущества
- Мощный электродвигатель
- Эргономичная конструкция
- Быстрый доступ к щеткам
- Блокировка шпинделя
- Абразивный отрезной диск по металлу