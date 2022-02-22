Монтажная пила Sturm CF7324

Преимущества

Мощный электродвигатель

Эргономичная конструкция

Быстрый доступ к щеткам

Блокировка шпинделя

Абразивный отрезной диск по металлу

Отрезная пила по металлу Штурм CF7324 -инструмент с малыми габаритами и небольшим весом. Применяется для прямолинейной распиловки изделий из стали и цветных металлов. Укомплектована мощным электродвигателем на 2400 Вт и скоростью вращения без нагрузки 3600 об/мин. Пила оснащена прочной опорной платформой и режущим диском диаметром 355х24.5 мм. Максимальный диаметр заготовки 90° - 120 мм.