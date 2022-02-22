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Монтажная пила Sturm CF7324
5.0
2
Найти аналог
Монтажные пилы
    Монтажная пила Sturm CF7324
    Арт. Х145346
    5.0
    2
    Монтажная пила Sturm CF7324
    Монтажная пила Sturm CF7324
    Монтажная пила Sturm CF7324
    Монтажная пила Sturm CF7324
    Монтажная пила Sturm CF7324
    Монтажная пила Sturm CF7324
    Монтажная пила Sturm CF7324
      Монтажная пила Sturm CF7324
      Монтажная пила Sturm CF7324
      Монтажная пила Sturm CF7324
      Монтажная пила Sturm CF7324
      Монтажная пила Sturm CF7324
      Монтажная пила Sturm CF7324
      Монтажная пила Sturm CF7324

      Монтажная пила Sturm CF7324

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х145346
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Материал обработки
      		металл
      Вес, кг
      		14.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отрезная пила по металлу Штурм CF7324 -инструмент с малыми габаритами и небольшим весом. Применяется для прямолинейной распиловки изделий из стали и цветных металлов. Укомплектована мощным электродвигателем на 2400 Вт и скоростью вращения без нагрузки 3600 об/мин. Пила оснащена прочной опорной платформой и режущим диском диаметром 355х24.5 мм. Максимальный диаметр заготовки 90° - 120 мм.

        Преимущества

        • Мощный электродвигатель
        • Эргономичная конструкция
        • Быстрый доступ к щеткам
        • Блокировка шпинделя
        • Абразивный отрезной диск по металлу