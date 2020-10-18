Преимущества

Лёгкий доступ к щеткам (не надо обращаться в сервисные центры)

Прорезиненный морозостойкий кабель - устойчив к многократным перегибам

Удобная регулировка угла пропила без инструмента

Прорезиненная рукоятка ExtraGrip - для комфортной работы

Циркулярная пила Patriot CS185 оснащена двигателем мощностью 1250 Вт. Прорезиненная рукоятка ExtraGrip снижает скольжение, что обеспечивает надежную фиксацию дисковой пилы. Прорезиненный сетевой кабель выдерживает морозы и устойчив к многократным перегибам. Модель предназначена для работы с деревом и пластиком.