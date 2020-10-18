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Циркулярная пила Patriot CS185
5.0
3
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Patriot CS185
    Арт. X1048041202120
    5.0
    3
    Циркулярная пила Patriot CS185
    Циркулярная пила Patriot CS185
      Циркулярная пила Patriot CS185
      Циркулярная пила Patriot CS185

      Циркулярная пила Patriot CS185

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048041202120
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Тайвань
      Напряжение сети, В
      		220
      Мощность, Вт
      		1250
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Циркулярная пила Patriot CS185 оснащена двигателем мощностью 1250 Вт. Прорезиненная рукоятка ExtraGrip снижает скольжение, что обеспечивает надежную фиксацию дисковой пилы. Прорезиненный сетевой кабель выдерживает морозы и устойчив к многократным перегибам. Модель предназначена для работы с деревом и пластиком.

        Преимущества

        • Лёгкий доступ к щеткам (не надо обращаться в сервисные центры)
        • Прорезиненный морозостойкий кабель - устойчив к многократным перегибам
        • Удобная регулировка угла пропила без инструмента
        • Прорезиненная рукоятка ExtraGrip - для комфортной работы