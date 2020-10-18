Циркулярная пила Patriot CS185
Арт. X1048041202120
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Тайвань
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Напряжение сети, В
|220
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Мощность, Вт
|1250
- Циркулярная пила Patriot CS185 оснащена двигателем мощностью 1250 Вт. Прорезиненная рукоятка ExtraGrip снижает скольжение, что обеспечивает надежную фиксацию дисковой пилы. Прорезиненный сетевой кабель выдерживает морозы и устойчив к многократным перегибам. Модель предназначена для работы с деревом и пластиком.
Преимущества
- Лёгкий доступ к щеткам (не надо обращаться в сервисные центры)
- Прорезиненный морозостойкий кабель - устойчив к многократным перегибам
- Удобная регулировка угла пропила без инструмента
- Прорезиненная рукоятка ExtraGrip - для комфортной работы