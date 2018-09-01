Циркулярная пила Patrior CS 210 190301610
Арт. X1048041202152
Характеристики
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Производитель
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Мощность, Вт
|2000
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Диаметр диска, мм
|210
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Макс. глубина пропила под углом 90°, мм
|70
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Плавный пуск
|Да
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Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
|Нет
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Число оборотов, об/мин
|4500
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Вес, кг
|5
- Циркулярная пила Patrior CS 210 190301610 с мощным 2000-ваттным двигателем предназначена для выполнения прямых пропилов в древесине и пластике. Система плавного пуска позволяет медленно разогнаться диску и достигнуть рабочей скорости - 4500 об/мин. Глубина и угол пропила регулируются без вспомогательного инструмента, максимальная глубина пиления под углом 90° - 70 мм. Конструкцией предусмотрена быстрая самостоятельная смена щеток двигателя.
Преимущества
- Максимальная глубина пропила под углом 90° - 70 мм
- Высокая мощность двигателя - 2000 Вт - делает работу эффективнее
- Высокая скорость вращения вала - 4500 об/мин
- Система ограничения пускового тока (плавный пуск)
- Прорезиненный кабель, устойчивый к морозам