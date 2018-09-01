Преимущества

Максимальная глубина пропила под углом 90° - 70 мм

Высокая мощность двигателя - 2000 Вт - делает работу эффективнее

Высокая скорость вращения вала - 4500 об/мин

Система ограничения пускового тока (плавный пуск)

Прорезиненный кабель, устойчивый к морозам

Циркулярная пила Patrior CS 210 190301610 с мощным 2000-ваттным двигателем предназначена для выполнения прямых пропилов в древесине и пластике. Система плавного пуска позволяет медленно разогнаться диску и достигнуть рабочей скорости - 4500 об/мин. Глубина и угол пропила регулируются без вспомогательного инструмента, максимальная глубина пиления под углом 90° - 70 мм. Конструкцией предусмотрена быстрая самостоятельная смена щеток двигателя.