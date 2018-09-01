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Циркулярная пила Patrior CS 210 190301610
5.0
1
6 700 ₽
8 490 ₽
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Patrior CS 210 190301610
    Арт. X1048041202152
    5.0
    1
    Циркулярная пила Patrior CS 210 190301610

    Циркулярная пила Patrior CS 210 190301610

    • -1 790 ₽
    6 700 ₽
    8 490 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    в магазине 8 490 ₽
    24 месяца гарантии
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз сегодня или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать 14 ноября или позже
      из 629 пунктов выдачи, 230 ₽
    • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
    Арт. X1048041202152
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Patriot
    Мощность, Вт
    		2000
    Диаметр диска, мм
    		210
    Макс. глубина пропила под углом 90°, мм
    		70
    Плавный пуск
    		Да
    Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
    		Нет
    Число оборотов, об/мин
    		4500
    Вес, кг
    		5
    Все характеристики
    • -1 790 ₽
    6 700 ₽
    8 490 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    в магазине 8 490 ₽
    24 месяца гарантии
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз сегодня или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать 14 ноября или позже
      из 629 пунктов выдачи, 230 ₽
    • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
    • Циркулярная пила Patrior CS 210 190301610 с мощным 2000-ваттным двигателем предназначена для выполнения прямых пропилов в древесине и пластике. Система плавного пуска позволяет медленно разогнаться диску и достигнуть рабочей скорости - 4500 об/мин. Глубина и угол пропила регулируются без вспомогательного инструмента, максимальная глубина пиления под углом 90° - 70 мм. Конструкцией предусмотрена быстрая самостоятельная смена щеток двигателя.

      Преимущества

      • Максимальная глубина пропила под углом 90° - 70 мм
      • Высокая мощность двигателя - 2000 Вт - делает работу эффективнее
      • Высокая скорость вращения вала - 4500 об/мин
      • Система ограничения пускового тока (плавный пуск)
      • Прорезиненный кабель, устойчивый к морозам