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Пила погружная Интерскол ПП-165/1300ЭМ
5.0
3
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Пила погружная Интерскол ПП-165/1300ЭМ
    Арт. X104804120296
    5.0
    3
    Пила погружная Интерскол ПП-165/1300ЭМ
    Пила погружная Интерскол ПП-165/1300ЭМ
    Пила погружная Интерскол ПП-165/1300ЭМ
    Пила погружная Интерскол ПП-165/1300ЭМ
      Пила погружная Интерскол ПП-165/1300ЭМ
      Пила погружная Интерскол ПП-165/1300ЭМ
      Пила погружная Интерскол ПП-165/1300ЭМ
      Пила погружная Интерскол ПП-165/1300ЭМ

      Пила погружная Интерскол ПП-165/1300ЭМ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X104804120296
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1300
      Вес, кг
      		4.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Погружная пила Интерскол ПП-165/1300ЭМ 154.1.1.30 предназначена для продольной и поперечной распиловки древесины. Врезание в материал возможно в любом месте заготовки, будь то торец или центр. Угол наклона диска можно отрегулировать в диапазоне от 0 до 45 градусов. Данная модель адаптирована под работу с шиной Bosch.

        Преимущества

        • Мощный надежный двигатель
        • Функция плавного пуска
        • Наличие тормоза диска
        • Функция защиты от перегрузки
        • Адаптирована под работу с шиной Bosch
        • Регулировка угла пропила в диапазоне 0-47 градусов