Пила погружная Интерскол ПП-165/1300ЭМ
Арт. X104804120296
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|1300
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Вес, кг
|4.5
Погружная пила Интерскол ПП-165/1300ЭМ 154.1.1.30 предназначена для продольной и поперечной распиловки древесины. Врезание в материал возможно в любом месте заготовки, будь то торец или центр. Угол наклона диска можно отрегулировать в диапазоне от 0 до 45 градусов. Данная модель адаптирована под работу с шиной Bosch.
Преимущества
- Мощный надежный двигатель
- Функция плавного пуска
- Наличие тормоза диска
- Функция защиты от перегрузки
- Адаптирована под работу с шиной Bosch
- Регулировка угла пропила в диапазоне 0-47 градусов