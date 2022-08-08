Пила погружная Интерскол ПП-165/1300ЭМ

Погружная пила Интерскол ПП-165/1300ЭМ 154.1.1.30 предназначена для продольной и поперечной распиловки древесины. Врезание в материал возможно в любом месте заготовки, будь то торец или центр. Угол наклона диска можно отрегулировать в диапазоне от 0 до 45 градусов. Данная модель адаптирована под работу с шиной Bosch.

Преимущества