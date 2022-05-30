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Циркулярная пила Rebir RZ 2-70-2
5.0
3
17 230 ₽
Сетевые циркулярные пилы
  • Персональная скидка
Циркулярная пила Rebir RZ 2-70-2
Арт. Х145122
5.0
3
Циркулярная пила Rebir RZ 2-70-2
Циркулярная пила Rebir RZ 2-70-2
Циркулярная пила Rebir RZ 2-70-2
Циркулярная пила Rebir RZ 2-70-2
Циркулярная пила Rebir RZ 2-70-2
Циркулярная пила Rebir RZ 2-70-2
Циркулярная пила Rebir RZ 2-70-2
  • Персональная скидка
Циркулярная пила Rebir RZ 2-70-2
Циркулярная пила Rebir RZ 2-70-2
Циркулярная пила Rebir RZ 2-70-2
Циркулярная пила Rebir RZ 2-70-2
Циркулярная пила Rebir RZ 2-70-2
Циркулярная пила Rebir RZ 2-70-2
Циркулярная пила Rebir RZ 2-70-2

Циркулярная пила Rebir RZ 2-70-2

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17 230 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Х145122
5.0
3

Характеристики

Производитель
Rebir
Страна производства
Китай
Родина бренда
Латвия
Напряжение сети, В
220
Длина кабеля, м
1.95
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
17 230 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

  • Если нужен оригинальный и при этом действительно мощный инструмент, то дисковая пила Rebir RZ 2-70-2 07.001.00027 удивит пользователя не только своей формой, но и функционалом. Благодаря двигателю на 2,1 килоВатта пила осуществляет пропил материала на глубину свыше семидесяти миллиметров, и способна разделить не только древесные или древесно-стружечные, но и полимерные и бетонные заготовки. Глубина и угол пиления регулируются специальными рычагами, облегчая управление инструментом. Редуктор не перегревается, и сохраняет свою эффективность даже при сильной нагрузке, потому что у дисковой пилы установлена система плавного запуска. Оснастка механизмом стагнации позволяет установить пилу в стабильном положении для филигранно точного распиливания. Наличие боковой дополнительной рукоятки снижает нагрузку на руки, и помогает мастеру работать с пилой долго, а широкая клавиша выключения не позволит попасть мимо нее при наличии проблем с видимостью. А для организации чистоты рабочего пространства к пиле можно подключить пылесос.

    Преимущества дисковой пилы Rebir RZ 2-70-2 07.001.00027:

    • Удобна для пользователей с нарушениями зрения;
    • Производительная и прочная;
    • Безопасная и эффективная;
    • Имеет регуляцию глубины пропила;
    • Комфортное управление углом пиления;
    • Предохранительная система редуктора;
    • Две рукоятки на корпусе для лучшего управления;
    • Возможность работы с пылесосом.

    Комплектация Rebir RZ 2-70-2 07.001.00027:

    • Пила Rebir RZ 2-70-2 07.001.00027;
    • Пильный диск;
    • Упор для параллельного реза;
    • Приспособление для установки в стационаре;
    • Ключи для установки пильного диска (2 шт.);
    • Запасные щетки (2 шт.);
    • Упаковка.