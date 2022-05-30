- Персональная скидка
Циркулярная пила Rebir RZ 2-70-2
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Латвия
|
Напряжение сети, В
|220
|
Длина кабеля, м
|1.95
С этим товаром смотрят
- -1 841 ₽
Если нужен оригинальный и при этом действительно мощный инструмент, то дисковая пила Rebir RZ 2-70-2 07.001.00027 удивит пользователя не только своей формой, но и функционалом. Благодаря двигателю на 2,1 килоВатта пила осуществляет пропил материала на глубину свыше семидесяти миллиметров, и способна разделить не только древесные или древесно-стружечные, но и полимерные и бетонные заготовки. Глубина и угол пиления регулируются специальными рычагами, облегчая управление инструментом. Редуктор не перегревается, и сохраняет свою эффективность даже при сильной нагрузке, потому что у дисковой пилы установлена система плавного запуска. Оснастка механизмом стагнации позволяет установить пилу в стабильном положении для филигранно точного распиливания. Наличие боковой дополнительной рукоятки снижает нагрузку на руки, и помогает мастеру работать с пилой долго, а широкая клавиша выключения не позволит попасть мимо нее при наличии проблем с видимостью. А для организации чистоты рабочего пространства к пиле можно подключить пылесос.
Преимущества дисковой пилы Rebir RZ 2-70-2 07.001.00027:
- Удобна для пользователей с нарушениями зрения;
- Производительная и прочная;
- Безопасная и эффективная;
- Имеет регуляцию глубины пропила;
- Комфортное управление углом пиления;
- Предохранительная система редуктора;
- Две рукоятки на корпусе для лучшего управления;
- Возможность работы с пылесосом.
Комплектация Rebir RZ 2-70-2 07.001.00027:
- Пила Rebir RZ 2-70-2 07.001.00027;
- Пильный диск;
- Упор для параллельного реза;
- Приспособление для установки в стационаре;
- Ключи для установки пильного диска (2 шт.);
- Запасные щетки (2 шт.);
- Упаковка.