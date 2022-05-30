Циркулярная пила Rebir RZ 2-70-2

Если нужен оригинальный и при этом действительно мощный инструмент, то дисковая пила Rebir RZ 2-70-2 07.001.00027 удивит пользователя не только своей формой, но и функционалом. Благодаря двигателю на 2,1 килоВатта пила осуществляет пропил материала на глубину свыше семидесяти миллиметров, и способна разделить не только древесные или древесно-стружечные, но и полимерные и бетонные заготовки. Глубина и угол пиления регулируются специальными рычагами, облегчая управление инструментом. Редуктор не перегревается, и сохраняет свою эффективность даже при сильной нагрузке, потому что у дисковой пилы установлена система плавного запуска. Оснастка механизмом стагнации позволяет установить пилу в стабильном положении для филигранно точного распиливания. Наличие боковой дополнительной рукоятки снижает нагрузку на руки, и помогает мастеру работать с пилой долго, а широкая клавиша выключения не позволит попасть мимо нее при наличии проблем с видимостью. А для организации чистоты рабочего пространства к пиле можно подключить пылесос.

Преимущества дисковой пилы Rebir RZ 2-70-2 07.001.00027:

Удобна для пользователей с нарушениями зрения;

Производительная и прочная;

Безопасная и эффективная;

Имеет регуляцию глубины пропила;

Комфортное управление углом пиления;

Предохранительная система редуктора;

Две рукоятки на корпусе для лучшего управления;

Возможность работы с пылесосом.

Комплектация Rebir RZ 2-70-2 07.001.00027: