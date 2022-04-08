Преимущества

Фиксатор клавиши "Пуск"

Удобный поясной крючок

Замена ножовочного полотна и регулировка упора без помощи инструмента

Регулировка скорости

Подсветка рабочей зоны

Аккумуляторная сабельная пила Makita DJR181Z оснащена системой быстрой замены пилок и регулировки упора без помощи инструмента. На рукоятке расположена клавиша-фиксатор пусковой кнопки, что исключает необходимость постоянно держать на ней палец. Мягкие накладки на корпусе способствуют удобному хвату. Модель может пилить древесину толщиной до 255 мм, а металл - до 130 мм.