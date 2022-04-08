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Аккумуляторная сабельная пила Makita DJR181Z
4.5
2
Найти аналог
Аккумуляторные сабельные пилы
    Аккумуляторная сабельная пила Makita DJR181Z
    Арт. X104804120138
    4.5
    2
    Аккумуляторная сабельная пила Makita DJR181Z
    Аккумуляторная сабельная пила Makita DJR181Z
    Аккумуляторная сабельная пила Makita DJR181Z
      Аккумуляторная сабельная пила Makita DJR181Z
      Аккумуляторная сабельная пила Makita DJR181Z
      Аккумуляторная сабельная пила Makita DJR181Z

      Аккумуляторная сабельная пила Makita DJR181Z

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X104804120138
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Тип аккумулятора
      		Li-lon
      Напряжение аккумулятора, В
      		18
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная сабельная пила Makita DJR181Z оснащена системой быстрой замены пилок и регулировки упора без помощи инструмента. На рукоятке расположена клавиша-фиксатор пусковой кнопки, что исключает необходимость постоянно держать на ней палец. Мягкие накладки на корпусе способствуют удобному хвату. Модель может пилить древесину толщиной до 255 мм, а металл - до 130 мм.

        Преимущества 

        • Фиксатор клавиши "Пуск"
        • Удобный поясной крючок
        • Замена ножовочного полотна и регулировка упора без помощи инструмента
        • Регулировка скорости
        • Подсветка рабочей зоны