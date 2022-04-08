Аккумуляторная сабельная пила Makita DJR181Z
Арт. X104804120138
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Тип аккумулятора
|Li-lon
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Напряжение аккумулятора, В
|18
- Аккумуляторная сабельная пила Makita DJR181Z оснащена системой быстрой замены пилок и регулировки упора без помощи инструмента. На рукоятке расположена клавиша-фиксатор пусковой кнопки, что исключает необходимость постоянно держать на ней палец. Мягкие накладки на корпусе способствуют удобному хвату. Модель может пилить древесину толщиной до 255 мм, а металл - до 130 мм.
Преимущества
- Фиксатор клавиши "Пуск"
- Удобный поясной крючок
- Замена ножовочного полотна и регулировка упора без помощи инструмента
- Регулировка скорости
- Подсветка рабочей зоны