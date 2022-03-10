Сабельная пила Makita JR3070CT
Арт. Х145163
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
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- Сабельная пила Makita JR 3070 CT - мощный профессиональный инструмент для распиловки различных материалов большой толщины. Пила адаптирована к интенсивным продолжительным нагрузкам. Инструмент обладает высокой надежностью, благодаря усиленному корпусу, редуктору с металлическими шестернями и расцепляющей муфтой, которая уменьшает отдачу при заклинивании полотна.
Преимущества
- Двойная изоляция
- Четыре ступени регулировки маятникового хода
- 5-ступенчатая безключевая регулировка глубины пропила
- Сдув опилок
- Защита электроники от пыли и влаги
- Легкий доступ к щёткам
- Регулировка максимального количества оборотов установочным диском
- Блокировка кнопки включения для продолжительной работы
- Ограничение пускового тока - плавный пуск