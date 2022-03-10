Сабельная пила Makita JR3070CT

Преимущества

Двойная изоляция

Четыре ступени регулировки маятникового хода

5-ступенчатая безключевая регулировка глубины пропила

Сдув опилок

Защита электроники от пыли и влаги

Легкий доступ к щёткам

Регулировка максимального количества оборотов установочным диском

Блокировка кнопки включения для продолжительной работы

Ограничение пускового тока - плавный пуск

Сабельная пила Makita JR 3070 CT - мощный профессиональный инструмент для распиловки различных материалов большой толщины. Пила адаптирована к интенсивным продолжительным нагрузкам. Инструмент обладает высокой надежностью, благодаря усиленному корпусу, редуктору с металлическими шестернями и расцепляющей муфтой, которая уменьшает отдачу при заклинивании полотна.