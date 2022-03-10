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Сабельная пила Makita JR3070CT
4.8
4
20 799 ₽
27 290 ₽
Сетевые сабельные пилы
    Сабельная пила Makita JR3070CT
    Арт. Х145163
    4.8
    4
    Сабельная пила Makita JR3070CT
    Сабельная пила Makita JR3070CT
    Сабельная пила Makita JR3070CT
    Сабельная пила Makita JR3070CT
    Сабельная пила Makita JR3070CT
    Сабельная пила Makita JR3070CT
    Сабельная пила Makita JR3070CT
    Сабельная пила Makita JR3070CT
    Сабельная пила Makita JR3070CT
    Сабельная пила Makita JR3070CT
    Сабельная пила Makita JR3070CT
      Сабельная пила Makita JR3070CT
      Сабельная пила Makita JR3070CT
      Сабельная пила Makita JR3070CT
      Сабельная пила Makita JR3070CT
      Сабельная пила Makita JR3070CT
      Сабельная пила Makita JR3070CT
      Сабельная пила Makita JR3070CT
      Сабельная пила Makita JR3070CT
      Сабельная пила Makita JR3070CT
      Сабельная пила Makita JR3070CT
      Сабельная пила Makita JR3070CT

      Сабельная пила Makita JR3070CT

      • -6 491 ₽
      20 799 ₽
      27 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х145163
      4.8
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -6 491 ₽
      20 799 ₽
      27 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сабельная пила Makita JR 3070 CT - мощный профессиональный инструмент для распиловки различных материалов большой толщины. Пила адаптирована к интенсивным продолжительным нагрузкам. Инструмент обладает высокой надежностью, благодаря усиленному корпусу, редуктору с металлическими шестернями и расцепляющей муфтой, которая уменьшает отдачу при заклинивании полотна.

        Преимущества 

        • Двойная изоляция
        • Четыре ступени регулировки маятникового хода
        • 5-ступенчатая безключевая регулировка глубины пропила
        • Сдув опилок
        • Защита электроники от пыли и влаги
        • Легкий доступ к щёткам
        • Регулировка максимального количества оборотов установочным диском
        • Блокировка кнопки включения для продолжительной работы
        • Ограничение пускового тока - плавный пуск