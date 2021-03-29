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Циркулярная пила Sturm CS50186
4.5
4
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Циркулярная пила Sturm CS50186
    Арт. Х145347
    4.5
    4
    Циркулярная пила Sturm CS50186
    Циркулярная пила Sturm CS50186
    Циркулярная пила Sturm CS50186
    Циркулярная пила Sturm CS50186
    Циркулярная пила Sturm CS50186
    Циркулярная пила Sturm CS50186
      Циркулярная пила Sturm CS50186
      Циркулярная пила Sturm CS50186
      Циркулярная пила Sturm CS50186
      Циркулярная пила Sturm CS50186
      Циркулярная пила Sturm CS50186
      Циркулярная пила Sturm CS50186

      Циркулярная пила Sturm CS50186

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х145347
      4.5
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Циркулярная пила Sturm CS50186 - бытовой инструмент для продольного распила заготовок из древесины. Оснащается мощным двигателем, который вращает пильный диск с частотой 5000 об/мин. Диск закрыт металлическим кожухом, что защищает оператора от осколков пильного круга, в случае его поломки, и щепок.

        Преимущества

        • Расклинивающий нож для безопасности работы
        • Регулировка глубины пиления для получения оптимальных пропилов
        • Основная рукоятка удобной формы