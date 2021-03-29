Циркулярная пила Sturm CS50186
Арт. Х145347
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение сети, В
|220
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Длина кабеля, м
|2
- Циркулярная пила Sturm CS50186 - бытовой инструмент для продольного распила заготовок из древесины. Оснащается мощным двигателем, который вращает пильный диск с частотой 5000 об/мин. Диск закрыт металлическим кожухом, что защищает оператора от осколков пильного круга, в случае его поломки, и щепок.
Преимущества
- Расклинивающий нож для безопасности работы
- Регулировка глубины пиления для получения оптимальных пропилов
- Основная рукоятка удобной формы