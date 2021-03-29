Преимущества

Расклинивающий нож для безопасности работы

Регулировка глубины пиления для получения оптимальных пропилов

Основная рукоятка удобной формы

Циркулярная пила Sturm CS50186 - бытовой инструмент для продольного распила заготовок из древесины. Оснащается мощным двигателем, который вращает пильный диск с частотой 5000 об/мин. Диск закрыт металлическим кожухом, что защищает оператора от осколков пильного круга, в случае его поломки, и щепок.