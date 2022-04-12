Преимущества

Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены

Двигатель с тормозом

Превосходное пылеудаление - для чистоты рабочего места

Диск Мульти (в комплекте) - для пиления различных материалов

Боковые расширители - для длинных заготовок

Демпфирующая пружина - для высокой точности при малом усилии

Простая настройка глубины погружения

Фиксация основных углов скоса

Торцовочная пила Bosch GCM 10 MX 0.601.B29.021 предназначена для прямой и поперечной распиловки заготовок из древесины. Легкий доступ к щеткам предусматривает их самостоятельную замену без обращения в сервисные центры. Для содержания рабочей зоны в чистоте предусмотрен патрубок для отвода пыли в специальный пылесборник. Выдвижные упоры позволяют работать с длинными заготовками. Прозрачный защитный кожух пильного диска обеспечивает безопасную транспортировку и хранение инструмента.