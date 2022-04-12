Торцовочная пила Bosch GCM 10 MX 0.601.B29.021
Арт. Х12716134
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|1700
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Наклон пилы влево, град
|45
- Торцовочная пила Bosch GCM 10 MX 0.601.B29.021 предназначена для прямой и поперечной распиловки заготовок из древесины. Легкий доступ к щеткам предусматривает их самостоятельную замену без обращения в сервисные центры. Для содержания рабочей зоны в чистоте предусмотрен патрубок для отвода пыли в специальный пылесборник. Выдвижные упоры позволяют работать с длинными заготовками. Прозрачный защитный кожух пильного диска обеспечивает безопасную транспортировку и хранение инструмента.
Преимущества
- Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
- Двигатель с тормозом
- Превосходное пылеудаление - для чистоты рабочего места
- Диск Мульти (в комплекте) - для пиления различных материалов
- Боковые расширители - для длинных заготовок
- Демпфирующая пружина - для высокой точности при малом усилии
- Простая настройка глубины погружения
- Фиксация основных углов скоса