Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Торцовочная пила Bosch GCM 10 MX 0.601.B29.021
5.0
2
32 500 ₽
50 510 ₽
Торцовочные пилы
    Торцовочная пила Bosch GCM 10 MX 0.601.B29.021
    Арт. Х12716134
    5.0
    2
    Торцовочная пила Bosch GCM 10 MX 0.601.B29.021

      Торцовочная пила Bosch GCM 10 MX 0.601.B29.021

      • -18 010 ₽
      32 500 ₽
      50 510 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 880 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
      Арт. Х12716134
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		1700
      Наклон пилы влево, град
      		45
      Все характеристики
      • -18 010 ₽
      32 500 ₽
      50 510 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 880 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Торцовочная пила Bosch GCM 10 MX 0.601.B29.021 предназначена для прямой и поперечной распиловки заготовок из древесины. Легкий доступ к щеткам предусматривает их самостоятельную замену без обращения в сервисные центры. Для содержания рабочей зоны в чистоте предусмотрен патрубок для отвода пыли в специальный пылесборник. Выдвижные упоры позволяют работать с длинными заготовками. Прозрачный защитный кожух пильного диска обеспечивает безопасную транспортировку и хранение инструмента.

        Преимущества 

        • Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
        • Двигатель с тормозом
        • Превосходное пылеудаление - для чистоты рабочего места
        • Диск Мульти (в комплекте) - для пиления различных материалов
        • Боковые расширители - для длинных заготовок
        • Демпфирующая пружина - для высокой точности при малом усилии
        • Простая настройка глубины погружения
        • Фиксация основных углов скоса